TWITTAROLI IMPAZZITI: “LA PIU’ BELLA IMMAGINE DI OGGI”… LA JUDOKA: “QUEST’ORO L’HO SOGNATO TUTTE LE NOTTI, C’HO PIANTO UNA VITA INTERA. FINALMENTE È ARRIVATO”



Nell’Italia ahinoi bicotta e arretrata come non si sa cosa, la serata delle Olimpiadi ci ha regalato una scena meravigliosa. Alice Bellandi ha vinto la finale di judo contro la rivale israeliana e poi è andata a festeggiare e ha baciato in diretta tv (un po’ di imbarazzo iniziale nel telecronista Rai che poi via via si è sciolto) la sua compagna. Normalità, nulla più.

Su X sono impazziti di gioia perché la scena è avvenuta davanti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che era sugli spalti.

«Non so neanche se sia vero. Non lo riesco a capire, è il sogno di sempre. Non so cosa dire. Sembrava troppo grande per essere mio, invece è realtà. L’ho sognato tutte le notti, c’ho pianto una vita intera. Finalmente è arrivato, non ci posso neanche credere. Grazie a tutti, la mia famiglia, alla persona che amo . Non ci posso credere, non so cosa dire».

(da agenzie)

