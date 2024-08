MENTRE LA SICILIA CONTINUA A MORIRE DI SETE, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DESTINA UN BEL GRUZZOLETTO ALLA SQUADRA DI CALCIO, APPENA PROMOSSA IN SERIE C, PER “CONSEGUIMENTO DI SCOPI SOCIETARI”… PER “MERA COINCIDENZA” NELL’ORGANIGRAMMA SPUNTA IL NOME DI ROBERTO SCHIFANI, AVVOCATO E FIGLIO DEL GOVERNATORE, CHE PER LA SQUADRA RICOPRE IL RUOLO DI “GENERAL COUNSEL”



Regione Siciliana stanzia 300 mila euro per il Trapani calcio. Motivo? “Conseguimento degli scopi societari”. Il governo targato Renato Schifani ha approvato martedì sera a Palazzo dei Normanni la manovra-ter da quasi 220 milioni di euro, destinando una somma al club del presidente Valerio Antonini, appena promosso in serie C. Una curiosità: nell’organigramma societario, il “general counsel” è Roberto Schifani, avvocato e figlio del governatore, titolare dello noto studio legale Pinelli-Schifani.

“Sono stati dati 300 mila euro al Trapani Fe1905, che per quanto questa sia rinata e fatto un ottimo campionato di Serie D, non capisco quale sia la ratio. Ho pensato di realizzare anche io una Srl che chiamerò “matrimonio La Vardera”‘, così da poter arrivare pronto alle nozze e ripagarle a spese di tutti i cittadini. Sia chiaro, anche io ho destinato dei fondi, ma per il bene di tutti e non per dare una mano a delle aziende. Mi chiedo come una Regione possa destinare dei soldi a una società privata che fa business” dice il deputato Ismaele La Vardera (Sud chiama Nord).

Ma da FI Stefano Pellegrini difende il finanziamento: “È uno dei tanti contributi a sostegno di realtà del territorio che hanno importanti ricadute sulle comunità”.

E la solita operazione di spartizione di fondi tra deputati regionali, per far cadere a pioggiasoldi nei territorio dove hanno il loro bacino di voti.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Agosto 1st, 2024 at 20:41 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.