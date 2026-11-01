LA BASE E’ A 70 CHILOMETRI DA MARIUPOL

Un attacco devastante, filmato dai droni ucraini, ha colpito una base del Rubikon, il centro d’élite delle forze armate russe specializzato nell’uso e sviluppo dei droni: l’attacco ha centrato gli edifici del Rubikon a Berdyansk, una settantina di chilometri a ovest di Mariupol lungo le coste del Mar D’Azov occupate dai russi nell’invasione del 2022. Secondo il Comando Sud delle forze armate ucraine l’attacco ha ucciso più di 30 soldati russi provocando 70 feriti, ma sono numeri senza alcuna conferma.

“Le Forze di difesa ucraine hanno colpito un’unità del centro sperimentale per le tecnologie avanzate dei sistemi russi senza pilota Rubikon – scrive il Comando su Telegram, rivendicando l’operazione – e secondo le informazioni di intelligence disponibili sono stati distrutti la base di addestramento dei piloti, gli alloggi del personale e i depositi di droni”. Aggiungono che sarebbe “confermato che sono stati colpiti membri del comando dell’unità”, e citano “testimoni oculari” secondo cui dopo “ripetute esplosioni di munizioni un numero significativo di militari russi è stato trasportato all’ospedale locale”, mentre i corpi dei caduti sarebbero stati trasferiti a Mariupol.

L’operazione è stata pianificata “dal centro di coordinamento per l’impiego dei sistemi senza pilota d’attacco”, che è una costola del Comando Sud. L’attacco è stato sferrato “da Harpy Group, il Servizio di intelligence estera dell’Ucraina, il Centro per le operazioni speciali Alfa dei servizi Sbu, il 422esimo reggimento autonomo di sistemi senza pilota Luftwaffe e la 427esima brigata autonoma di sistemi senza pilota Rarog”.

Se sul bilancio di questo attacco non ci sono conferme né reazioni ufficiali da parte russa, come è consueto in un conflitto in cui entrambe le parti ingigantiscono i propri successi militari e negano quelli altrui, certamente non è un colpo a ciel sereno: è almeno il terzo attacco rivendicato dall’inizio di novembre dalle forze ucraine contro il Rubikon a Berdyansk. E ai precedenti del 7 e del 22 si aggiunge l’attacco del 23 a un’altra struttura Rubikon in Russia, nella regione di Kursk.

La campagna ucraina contro una delle architetture militari che hanno permesso ai russi di raggiungere e superare tecnologicamente il vantaggio iniziale acquisito da Kiev nella guerra dei droni ha una evidente importanza strategica. Rubikon è nato il 2 agosto 2024 per ordine del ministro della Difesa russo Belousov. Il Centro sperimentale riuniva sotto un’unica struttura tutta la filiera della guerra dei droni: dalla ricerca e sviluppo alla sperimentazione e all’uso in guerra di tutti i sistemi senza pilota, non solo quelli aerei ma anche i terrestri e quelli navali.

Ed è il Rubikon ad addestrare gli operatori e a elaborare le tattiche, usando l’esperienza sul terreno per migliorare e innovare continuamente la tecnologia in un settore in cui entrambe le forze armate stanno scrivendo nel sangue intere pagine di storia militare. Rubikon è stato uno dei protagonisti della riconquista dei territori occupati dagli ucraini nella regione di Kursk, nel 2025, così come lo è nelle battaglie del Donbass. I droni in fibra ottica e gli intercettori sono una delle sue innovazioni, oggi usate da entrambi i lati del fronte.

Secondo il Foreign Policy Research Institute, il Rubikon è passato dai 1.450 effettivi di marzo 2025 ai 5.000 della scorsa primavera. Secondo l’Institute for the Study of War la campagna sistematica ucraina contro gli operatori del Rubikon risale almeno all’agosto del 2025, con attacchi rivendicati dagli ucraini anche nelle città occupate di Donetsk e Mariupol, così come nella regione di Zaporizhzhia. Ed è priorio il Rubikon uno dei principali obiettivi di “Vivaldi”, la controffensiva del Terzo corpo d’armata ucraino della scorsa primavera a Lyman.

(da agenzie)