PUTIN S’È PRESO LA LIBIA E MEZZA AFRICA, INSIEME AL SODALE XI JINPING: LA RUSSIA HA ACCORDI DI COOPERAZIONE MILITARE CON OLTRE 40 PAESI AFRICANI, LA CINA HA SOTTOSCRITTO IMPEGNI DI PRESTITO PER CIRCA 181 MILIARDI DI DOLLARI IN 25 ANNI – L’AVANZATA DEL JIHADISMO, LA GUERRA COGNITIVA, LA TRAPPOLA DEL DEBITO: L’AFRICA È UN’ARMA PUNTATA ALLA NOSTRA TEMPIA. NELL’INDIFFERENZA COLLETTIVA DELL’OPINIONE PUBBLICA, INTOSSICATA DALLA PROPAGANDA PUTINIANA

L’attacco ucraino alle navi russe in Libia ha innescato un terremoto nella politica italiana. Il caso ha investito direttamente i rapporti tra Roma e Kiev, con la telefonata tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky e l’ammissione del presidente ucraino che l’operazione militare è stata condotta senza un preventivo coordinamento con i “partner”.

Ma al di là delle comprensibili polemiche politiche e diplomatiche, la vicenda merita una riflessione sulle implicazioni geopolitiche di estrema rilevanza nel medio e lungo periodo.

Che cosa ci facevano le navi russe in Libia? Quanto è estesa la presenza militare di Mosca nel continente africano? E quanto pesa la penetrazione economica, finanziaria e politica della Cina in Africa?

Partiamo da una considerazione sul mancato preavviso al governo italiano. C’è un aspetto tecnico-operativo che nel dibattito di questi giorni è rimasto sostanzialmente in ombra.

La compartimentazione delle informazioni, ovvero la limitazione del flusso informativo anche nei confronti di Paesi amici e alleati, è una delle misure adottate nell’ambito della Counterintelligence (controintelligence) e dell’OPSEC (Operations Security, sicurezza delle operazioni).

Il principio è quello del “Need to Know”: la conoscenza di determinate informazioni viene circoscritta ai soggetti che hanno effettiva necessità di disporne.

L’appartenenza a un sistema di alleanze o l’esistenza di rapporti di cooperazione militare e di intelligence non comportano automaticamente la condivisione di ogni informazione relativa alle operazioni in programma.

È una possibile chiave di lettura del comportamento di Kiev, non essendoci al momento elementi pubblici che consentano di stabilire se sia stata effettivamente questa la motivazione della mancata comunicazione preventiva all’Italia.

Ovviamente, su questo aspetto tecnico si innesta tutta la legittima polemica politica.

La Libia non è un Paese qualsiasi per l’Italia e le conseguenze di un’estensione del conflitto russo-ucraino al Mediterraneo investono direttamente gli interessi nazionali italiani. Ma i due piani, quello della sicurezza operativa e quello politico-diplomatico, andrebbero tenuti distinti.

Nelle valutazioni di sicurezza operativa degli ucraini potrebbe aver pesato la particolare posizione italiana nello scacchiere libico e la necessità di evitare che Roma si trovasse nella difficile condizione di dover conciliare la conoscenza preventiva dell’operazione militare di Kiev con la tutela dei propri interessi in Libia.

Non necessariamente, dunque, una questione di sfiducia nei confronti dell’intelligence italiana, quanto di valutazione dei rischi connessi alla circolazione di informazioni estremamente sensibili in un teatro geopolitico particolarmente complesso.

La compartimentazione delle informazioni può servire anche a evitare di mettere un Paese amico nella condizione di dover gestire le conseguenze politiche e diplomatiche di una conoscenza preventiva.

Probabilmente, la Gran Bretagna sapeva tutto e ha dato una mano agli ucraini. Un’inchiesta dell’emittente francese Rfi dell’aprile 2026 ha riferito dell’esistenza di un centro di intelligence britannico in Libia occidentale.

Ma non solo: “Il 4 marzo 2026”, si legge nell’articolo di Rfi, “Mosca ha accusato l’Ucraina e i servizi segreti britannici di aver attaccato una nave metaniera russa, la Arctic Metagaz, al largo delle coste libiche.

Questa nave fa parte della “flottiglia fantasma” russa, progettata per eludere le sanzioni. Carica di gas naturale liquefatto, la metaniera stava navigando nel Mar Mediterraneo, diretta a Port Said, in Egitto.

Rfi è in grado di rivelare oggi che l’esercito ucraino è effettivamente responsabile di questo attacco e che ha una presenza effettiva in Libia , in particolare nella parte occidentale del paese.

Secondo due fonti libiche ben informate, che ci hanno parlato a condizione di anonimato, più di 200 ufficiali ed esperti militari ucraini sono schierati in Libia, in accordo con il governo di Tripoli guidato da Abdelhamid Dbeibah.

Questo personale militare ucraino è presente in tre località.

Secondo le nostre fonti, inizialmente saranno dislocati presso l’accademia aeronautica di Misurata. Questa grande struttura ospita forze turche, italiane e del Comando Africa degli Stati Uniti (AFRICOM). Vi si trova anche un centro di intelligence britannico”.

“Secondo le nostre fonti”, aggiunge Rfi, “gli ucraini dispongono di una seconda base completamente attrezzata per il lancio di droni aerei e navali nella città di Zawiya, a circa 50 chilometri a nord della capitale, molto vicino al complesso petrolifero di Mellitah, uno dei più grandi operativi in Libia.

Gli esperti ucraini occupano un terreno concesso loro dal governo di Tripoli, che ha accesso diretto al mare. Lo scorso ottobre e novembre sono stati effettuati lavori per fortificare il sito e dotarlo delle piste e delle antenne necessarie.

Secondo le nostre fonti, una terza sede viene utilizzata per gli incontri di coordinamento tra le forze ucraine e l’esercito libico. Si trova presso il quartier generale della 111ª Brigata dell’esercito, sulla strada per l’aeroporto di Tripoli. L’esercito libico occidentale è rappresentato da Abdul Salam al-Zoubi, sottosegretario del Ministero della Difesa (incarico ministeriale rimasto vacante durante il governo di Dbeibah)”.

L’attacco ucraino ha acceso i riflettori su un fenomeno relativamente poco approfondito nel dibattito pubblico italiano: la forte penetrazione geopolitica che Russia e Cina stanno attuando da almeno quindici anni nel continente africano.

Un fenomeno che va ben al di là della contiguità geografica e geopolitica della Libia all’Italia e che riguarda un continente alle prese con una concentrazione impressionante di fattori di instabilità.

Il Sahel è diventato il nuovo epicentro del jihadismo globale. Organizzazioni terroristiche affiliate allo Stato islamico (IS), ad al-Qaeda e altre formazioni armate operano in vaste aree dell’Africa subsahariana. Nel Corno d’Africa è particolarmente attiva al-Shabaab, affiliata ad al-Qaeda, mentre nell’area del lago Ciad operano Boko Haram e le formazioni jihadiste nate dalle sue scissioni.

L’instabilità del Mali, del Burkina Faso e del Niger, i colpi di Stato militari, la debolezza delle istituzioni e la difficoltà di numerosi governi a esercitare un effettivo controllo sull’intero territorio nazionale hanno contribuito a creare condizioni favorevoli all’espansione delle organizzazioni jihadiste.

Il Global Terrorism Index documenta ormai da diversi anni lo spostamento del baricentro del terrorismo internazionale verso l’Africa subsahariana.

Una tendenza che dovrebbe avere ben altra rilevanza nel dibattito sulla sicurezza europea. La crisi del Sahel, infatti, non è circoscritta ai Paesi direttamente interessati. Le sue ricadute possono investire l’Africa occidentale, il Maghreb, la Libia e, di conseguenza, il Mediterraneo.

A questo quadro si aggiunge una crescente asimmetria demografica tra l’Africa e l’Europa, in particolare quella mediterranea.

Le proiezioni delle Nazioni Unite indicano che alcuni Paesi africani, tra cui Niger, Angola, Somalia, Repubblica Democratica del Congo e Repubblica Centrafricana, potrebbero vedere raddoppiare la propria popolazione nell’arco di pochi decenni. Una dinamica opposta a quella di numerosi Stati europei, alle prese con il calo delle nascite, la contrazione della popolazione e il progressivo invecchiamento della società.

La crescita demografica africana rappresenta anche una straordinaria opportunità economica. Ma laddove non sia accompagnata dalla creazione di posti di lavoro, dalla stabilità istituzionale e da adeguati investimenti nelle infrastrutture, nell’istruzione e nella sanità, può contribuire ad aggravare tensioni sociali e pressioni migratorie.

Il problema, dal punto di vista della sicurezza europea, è rappresentato anche dalla possibilità che attori statali esterni sfruttino queste dinamiche per esercitare pressioni politiche.

È il fenomeno della “Weaponization of Migration”, la strumentalizzazione dei flussi migratori come arma di strategia indiretta. L’Europa ne ha già sperimentato gli effetti lungo i confini orientali dell’Unione, in particolare nella crisi migratoria orchestrata dal regime bielorusso, alleato di Mosca.

La crescente presenza russa in Africa e lungo il versante meridionale del Mediterraneo rende ragionevole interrogarsi anche sulla possibilità che simili strumenti di pressione possano essere utilizzati sul fronte meridionale europeo. Un rischio potenziale, che non equivale alla dimostrazione dell’esistenza di un piano russo già operativo per utilizzare i flussi migratori africani contro l’Italia.

La politica africana di Vladimir Putin non è il risultato di una serie di iniziative estemporanee. Si inserisce in una strategia di lungo periodo, formalmente enunciata nel “Foreign Policy Concept” della Federazione Russa, approvato con il decreto presidenziale numero 229 del 31 marzo 2023.

Il documento individua nell’affermazione di un nuovo ordine internazionale multipolare uno degli obiettivi fondamentali della politica estera russa. Una linea ribadita da Putin anche nel novembre 2024, in occasione del ventunesimo incontro annuale del Club Valdai.

L’Africa occupa un posto importante in questo progetto di ridimensionamento dell’influenza occidentale e di rafforzamento delle relazioni con i nuovi centri di potere regionali. Non si tratta soltanto di considerazioni elaborate da osservatori stranieri. La proiezione internazionale della Russia, il tentativo di superare l’ordine internazionale a guida occidentale e la crescente importanza strategica del continente africano sono temi affrontati anche nelle analisi dell’intelligence italiana.

Mosca punta a costruire una rete di relazioni politiche, economiche e militari che le consenta di accrescere il proprio peso internazionale, assicurarsi l’accesso a risorse strategiche e ampliare la propria capacità di proiezione militare.

Le operazioni condotte in Africa dalla Federazione Russa e dalle organizzazioni a essa riconducibili si sviluppano su diversi livelli.

Si va dalla vendita di armamenti all’invio di consiglieri militari, dall’addestramento delle forze armate locali alla protezione dei governi e delle infrastrutture strategiche, fino all’impiego di compagnie militari private e formazioni paramilitari.

La presenza di queste organizzazioni è stata documentata negli ultimi anni in almeno sei Stati africani: Burkina Faso, Repubblica Centrafricana, Libia, Sudan, Niger e Mali. La progressiva riorganizzazione delle attività un tempo riconducibili al gruppo Wagner, attraverso l’Africa Corps, ha inoltre consentito a Mosca di ricondurre parte della propria presenza militare africana sotto un più diretto controllo statale. Un elemento che rende ancora più evidente la natura geopolitica, e non semplicemente commerciale, di queste operazioni.

Il 27 e il 28 luglio 2023 si è tenuto a San Pietroburgo il secondo vertice Russia-Africa. In quell’occasione Putin ha rivendicato l’esistenza di accordi di cooperazione tecnico-militare con oltre quaranta Stati africani, sottolineando come Mosca contribuisse al rafforzamento delle loro capacità difensive anche attraverso forniture di armamenti ed equipaggiamenti, in alcuni casi a titolo gratuito.

Un aspetto importante è rappresentato dalla politica russa in materia di esportazione degli armamenti. La Federazione Russa non ha firmato né ratificato l’Arms Trade Treaty (ATT), il trattato internazionale del 2013 che disciplina il commercio delle armi convenzionali e prevede criteri relativi, tra l’altro, al rischio che gli armamenti esportati siano utilizzati per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani.

Mosca non è dunque vincolata dagli specifici obblighi previsti dal trattato, pur restando soggetta agli altri obblighi internazionali applicabili. Per diversi governi africani, soprattutto per quelli che hanno rapporti difficili con i Paesi occidentali, la Russia rappresenta un interlocutore alternativo.

Ma acquistare armamenti non equivale ad acquistare un qualsiasi prodotto industriale. Significa instaurare rapporti destinati a protrarsi nel tempo, attraverso la fornitura di ricambi, l’assistenza tecnica, la manutenzione degli equipaggiamenti e l’addestramento del personale.

Il “footprint” (termine che nel linguaggio geopolitico e militare indica la consistenza, la diffusione e il radicamento della presenza di una potenza in una determinata area geografica) degli armamenti russi in Africa costituisce dunque uno strumento di influenza politica oltre che una fonte di ricavi per l’industria militare di Mosca. Una dipendenza che può tradursi in un crescente peso del Cremlino nelle scelte strategiche degli Stati acquirenti.

La penetrazione russa in Africa non si limita alla dimensione militare. Particolare rilevanza assumono le attività riconducibili alla cosiddetta Cognitive Warfare, la guerra cognitiva, uno degli ambiti della guerra ibrida. L’obiettivo è influenzare la percezione degli eventi, il modo in cui le opinioni pubbliche interpretano le crisi internazionali e il rapporto di fiducia delle popolazioni nei confronti delle istituzioni e dei loro interlocutori stranieri.

Il Cremlino ha progressivamente ampliato i programmi di collaborazione con le società mediatiche africane, investendo anche nella formazione di giornalisti e operatori dell’informazione.

Agenzie di stampa come TASS e RIA Novosti, emittenti come RT (Russia Today), piattaforme digitali e accordi con testate locali costituiscono strumenti attraverso i quali vengono diffuse le narrative russe, anche tramite soggetti non immediatamente riconducibili a Mosca.

L’Africa Center for Strategic Studies, in un rapporto pubblicato nel marzo 2024, ha documentato 80 campagne di disinformazione riconducibili alla Russia, rivolte a oltre 22 Stati africani. Quasi il 40 per cento delle campagne di disinformazione censite nel continente.

Particolarmente significativo è quanto avvenuto nell’Africa occidentale, dove le operazioni di influenza hanno accompagnato l’affermazione delle giunte militari in Mali, Burkina Faso e Niger.

La diffusione di sentimenti antioccidentali, la delegittimazione della presenza francese e la rappresentazione della Russia come alternativa alle ex potenze coloniali hanno costituito elementi ricorrenti di queste campagne.

Naturalmente sarebbe riduttivo attribuire alla sola propaganda russa il deterioramento dei rapporti tra alcuni Stati africani e l’Occidente. Le tensioni con la Francia hanno radici storiche, politiche ed economiche ben più profonde. Mosca ha però dimostrato di saper sfruttare queste tensioni per promuovere i propri interessi.

Alla dimensione militare e a quella economica si aggiunge dunque la competizione per il consenso delle popolazioni africane. Una partita che non si gioca soltanto nelle stanze dei governi, ma anche nelle redazioni dei giornali, nelle televisioni e sui social network.

Se Putin utilizza soprattutto gli strumenti militari, politici e informativi, Xi Jinping dispone di una leva finanziaria di dimensioni enormemente superiori.

Attraverso la “Belt and Road Initiative”, la Nuova Via della Seta, e altri programmi di finanziamento e cooperazione, la Cina ha consolidato la propria presenza economica nel continente africano. I numeri danno la misura del fenomeno.

Secondo il Global Development Policy Center della Boston University, tra il 2000 e il 2024 i finanziatori cinesi hanno sottoscritto impegni di prestito per complessivi 180,87 miliardi di dollari con 49 governi africani e sette istituzioni regionali.

Porti, ferrovie, strade, centrali elettriche, reti di telecomunicazioni e infrastrutture industriali: la presenza cinese interessa alcuni dei settori più strategici per il futuro economico del continente.

Pechino ha inoltre rafforzato le proprie relazioni con Paesi ricchi di materie prime e minerali essenziali per le filiere tecnologiche, energetiche e industriali del futuro.

Alla dimensione economica si aggiunge quella militare. Nel 2017 la Cina ha aperto a Gibuti la sua prima base militare permanente all’estero, in un’area strategica per i collegamenti marittimi tra l’Oceano Indiano, il Mar Rosso e il Mediterraneo attraverso il Canale di Suez. La proiezione internazionale cinese, dunque, non è esclusivamente commerciale.

Uno dei principali interrogativi sollevati dalla politica africana di Pechino riguarda la sostenibilità dell’indebitamento dei Paesi beneficiari dei finanziamenti.

È il controverso fenomeno della “Debt Trap Diplomacy”, la diplomazia della trappola del debito. La crescente esposizione finanziaria nei confronti di un creditore può consentire a quest’ultimo di acquisire un significativo potere negoziale nei confronti dei governi debitori.

Non tutti i prestiti cinesi rispondono necessariamente a una deliberata strategia di questo tipo. Né sarebbe corretto attribuire a Pechino l’intera responsabilità delle crisi debitorie africane, alle quali concorrono diversi creditori, l’aumento dei tassi d’interesse, le difficoltà delle economie locali e altri fattori internazionali.

Resta però il problema delle conseguenze geopolitiche di eventuali crisi finanziarie in un continente che non ha certo bisogno di ulteriori fattori di destabilizzazione. Un Paese alle prese con difficoltà nel servizio del debito dispone di minori risorse da destinare alla sanità, all’istruzione, alle infrastrutture e alla sicurezza. E può essere costretto a rinegoziare le condizioni dei finanziamenti da una posizione di debolezza.

E L’ITALIA?

La vicenda delle navi russe in Libia dovrebbe rappresentare un’occasione per una riflessione più ampia sulla sicurezza nazionale italiana e sugli interessi strategici del nostro Paese.

L’Africa è vitale per gli approvvigionamenti energetici italiani, per la sicurezza delle rotte marittime, per i flussi commerciali, per il contrasto al terrorismo internazionale e per la gestione delle dinamiche migratorie.

La Libia, in particolare, rappresenta un punto di raccordo tra il Mediterraneo e l’Africa subsahariana. È un Paese con il quale l’Italia intrattiene rapporti economici ed energetici di primaria importanza e nel quale si confrontano gli interessi di numerosi attori regionali e internazionali. Il consolidamento della presenza militare russa sul territorio libico assume quindi una rilevanza che va ben oltre le vicende della guerra in Ucraina.

Lo stesso Piano Mattei, con il quale il governo italiano punta a costruire un nuovo modello di cooperazione con l’Africa, si inserisce in un contesto di crescente competizione internazionale. L’Italia non si muove su un terreno vergine: deve confrontarsi con attori che da anni investono risorse economiche, politiche, militari e diplomatiche per consolidare la propria presenza africana.

La questione, dunque, non è soltanto se Zelensky avrebbe dovuto avvertire Giorgia Meloni prima dell’attacco alle navi russe. Né si esaurisce nel dibattito sull’opportunità di proseguire il sostegno militare all’Ucraina nella difesa dall’aggressione russa.

C’è un continente nel quale si concentrano alcuni dei più preoccupanti fattori di instabilità geopolitica del pianeta, che presenta prospettive di straordinaria crescita demografica e nel quale si stanno consolidando le presenze di due grandi potenze portatrici di interessi strategici non necessariamente coincidenti con quelli europei.

Una di queste potenze, la Russia, ha già dimostrato esplicitamente la volontà di sostenere con la forza militare le proprie ambizioni geopolitiche. L’altra, la Cina, dispone di strumenti di influenza economica e finanziaria di eccezionale portata.

Non si tratta di considerare l’Africa un terreno passivo sul quale si confrontano le grandi potenze: i governi africani hanno propri interessi, proprie strategie e propri margini di autonomia. Ma è proprio la crescente competizione per ottenere la loro collaborazione a rendere il continente sempre più centrale negli equilibri internazionali.

Le polemiche politiche italiane sulle navi russe in Libia sono destinate, prima o poi, a esaurirsi. Le conseguenze della penetrazione geopolitica di Mosca e Pechino in Africa potrebbero invece accompagnarci per i prossimi decenni. Forse, oltre a chiederci perché gli ucraini non ci abbiano avvertito dell’attacco alle navi russe, dovremmo interrogarci più approfonditamente sulle implicazioni strategiche della presenza di quelle navi in Libia.

(da Dagospia)