“LA DESTRA, IN PARTICOLARE QUELLA CHE OGGI SI RICONOSCE NELLA TRADIZIONE DEI PARTITI DELLA FIAMMA, HA PROCLAMATO L’INTENZIONE DI AVVIARE UN’AZIONE TESTUALMENTE DEFINITA ‘CONTROEGEMONICA’. MA DELLA TRADUZIONE IN PRATICA DI QUEL PROGETTO BEN POCO SI È VISTO. E IN PARTICOLARE HA BRILLATO PER LA SUA ASSENZA IN QUESTO SCENARIO IL PARTITO ALLA CUI GUIDA È, TUTTORA, GIORGIA MELONI. CHE CONFERMA SIN QUI LE CATTIVE ABITUDINI DEI PREDECESSORI…”

Che un libro di testo destinato a studenti di scuola media in cui al governo Meloni sono attribuite pratiche «liberticide» e deportazioni di immigrati susciti le reazioni indignate di Fratelli d’Italia, è nell’ordine delle cose comprensibili.

Lo è meno la richiesta di un ministro all’editore del volume di ritirarlo dalla circolazione. Ed è scontato che la vicenda riapra l’abituale vaso di Pandora delle accuse reciproche sul versante destra/sinistra: di qua l’indottrinamento propagandistico, di là il bavaglio al pluralismo. Ma dietro questa commedia troppe volte rappresentata c’è altro, su cui vale la pena di abbozzare un ragionamento.

Non ci riferiamo solo al tema dell’egemonia della sinistra, ma anche e soprattutto del rapporto che con la stessa cultura ha la destra. La destra tutta, ma in particolare quella che oggi si riconosce nella tradizione dei partiti della Fiamma.

Appena approdata alla guida dell’esecutivo, quest’ultima non ha mancato, per bocca dell’allora ministro della cultura Sangiuliano, di proclamare l’intenzione di avviare un’azione testualmente definita «controegemonica», adattando ai propri scopi il paradigma gramsciano della conquista della società civile, cioè della penetrazione delle proprie idee nell’immaginario collettivo, come premessa dell’ulteriore presa sulla società politica.

Sembrava l’avvio di un’inversione di tendenza rispetto al sostanziale disinteresse che il Msi prima e Alleanza nazionale poi avevano dimostrato nei confronti della questione, limitandosi ad iniziative sporadiche e marginali.

Ma, come è stato notato da più parti, e non solo dagli avversari, della traduzione in pratica di quel progetto ben poco si è visto. E in particolare ha brillato per la sua assenza in questo scenario il partito alla cui guida è, tuttora, Giorgia Meloni. Che conferma sin qui le cattive abitudini dei predecessori.

Oltre mezzo secolo fa, quando il Msi visse una fase di rilancio culminata nel successo elettorale del 1972, ci fu chi propose ad Almirante di sostenere con qualche risorsa economica la creazione di una casa editrice scolastica formalmente autonoma destinata a produrre testi scientificamente seri ma che si discostavano dall’impostazione ideologica marxista già allora prevalente nel campo.

Un serio editore d’area, Giovanni Volpe, si mise a disposizione. Nacquero riviste con collaboratori accademici di peso («Intervento», «La Destra»), associazioni (Cidas) e fondazioni (Volpe). Tutte chiesero al Msi sostegno. Non lo ottennero, e per mancanza di mezzi quasi tutte chiusero i battenti. Altre iniziative spontanee di area – soprattutto riviste – seguirono, su più temi: ecologia, letteratura, arti visive, cultura giovanile, musica… Sempre ignorate, quando non osteggiate.

Nemmeno la nascita di Alleanza nazionale modificò il quadro, costringendo alla marginalità ogni tentativo di scrollare l’ambiente dalla passività di fronte al progredire della penetrazione delle idee progressiste in ogni campo della cultura. L’integrazione fra i ‘professori’ berlusconiani (Colletti, Vertone, Pera, Melograni, Urbani…) e gli intellettuali ‘postfascisti’ si dimostrò impraticabile e di un’autentica scuola di partito per formare i quadri intermedi non si vide traccia.

Di nuovo, fu una minoranza interna, la destra sociale, a proporre strumenti di intervento pubblicistico, senza trovare appoggio nei vertici.

FdI ripropone oggi una situazione analoga. Non produce, né aiuta a produrre, una controcultura, che è l’unica arma efficace per contrastare l’egemonia altrui. Ignora e a volte isola tutti coloro che potrebbero collaborare a questa impresa, temendone l’indipendenza.

E peggio ancora fa l’area di destra nel suo complesso, che pure disporrebbe di solidi adeguati ancoraggi editoriali per mettere sul mercato, ad esempio, libri di testo scritti da studiosi non guidati da faziosità ideologica e opere di pensatori non conformisti (Alain de Benoist, ad esempio).

Tutto tace, su questo fronte. E allora non le resta che rifugiarsi nella censura, peggiorando ulteriormente la propria immagine.

Marco Tarchi

per “QN – Quotidiano nazionale”