LA TECNOCRATE LASCERÀ IL SUO INCARICO ALLA BCE A INIZIO FEBBRAIO MA NON INTENDE CANDIDARSI (PER ORA) – PIÙ PROBABILE CHE SI MUOVA DIETRO LE QUINTE PER SPINGERE IL MODERATO EDOUARD PHILIPPE E NON FAR ARRIVARE MELENCHON AL BALLOTTAGGIO

Il 22% dei francesi spera in una candidatura dell’attuale presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nella corsa all’Eliseo del 2027: è quanto emerge da un sondaggio OpinionWay per Les Échos e Radio Classique.

Nelle scorse settimane, Lagarde ha annunciato che lascerà il suo incarico a Eurotower a inizio febbraio, con sei mesi di anticipo rispetto al previsto, per poter recuperare ”libertà di parola” e ”impegnarsi” nella campagna presidenziale. Ministra dell’Economia ai tempi di Nicolas Sarkozy (2007-2011), direttrice generale del Fondo monetario internazionale (2011-2019) e infine presidente della Bce dal 2019, Lagarde ha ricoperto in meno di vent’anni ruoli di grande importanza, tutti precedentemente riservati agli uomini.

Settant’anni, figura stimata al livello internazionale, un suo impegno in patria potrebbe contribuire a rassicurare i mercati dinanzi all’allarmante situazione dei conti pubblici francesi e confermare l’ancoraggio della Francia al progetto europeo dinanzi all’avanzata di forze dichiaratamente euroscettiche come il Rassemblement National di Marine Le Pen (RN) e La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon (LFI).

Sebbene la politica nazionale non sembri rientrare nei suoi piani, è ormai chiara la sua volontà di contribuire attivamente al dibattito in vista del voto. “Voglio recuperare la mia libertà di parlare, la mia libertà di impegnarmi in questioni che non sono di politica monetaria. E’ questo ciò che voglio fare”, ha ribadito Lagarde, intervenendo l’altroieri al Paris Peace Forum.

Secondo un sondaggio Cluster 17 per Politico, Lagarde raccoglierebbe il 14% dei voti nel primo turno elettorale contro il 13,5% dell’attuale candidato di centrodestra, Edouard Philippe. In testa si conferma Le Pen, con il 30,5%, mentre Mélenchon supera per la prima volta il 20% (20,5%).

(da agenzie)