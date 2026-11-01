CAZZULLO: “LEONE SA CHE IL MONDO CATTOLICO È PIÙ FORTE QUANDO È UNITO. MA SULLA DIFESA DEI POVERI, SULLA DIGNITÀ DELLE PERSONE, SULLA CRITICA ALLA TECNO-FINANZA CHE UMILIA L’UMANITÀ E ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE SENZA LIMITI CHE RISCHIA DI ESTINGUERLA, PREVOST È FERMISSIMO. SARÀ UN GRANDE PAPA, ANZI GIÀ LO È…”

“Pensate a ciò che più vi entusiasma, alle persone che amate e ai sogni per i quali sareste disposti a lottare. Pensate anche a quelle inquietudini che a volte vi tolgono il sonno e a ciò che vorreste cambiare. Gesù si interessa di tutto questo, perché si interessa di voi”.

E’ l’esortazione che Leone XIV ha lanciato a oltre 50mila giovani e universitari peruviani stipati nell’Estadio Nacional de Perù, durante la veglia di preghiera. Una serata durante la quale il Papa ha spesso cantato le canzoni intonate dai giovani, che conosceva bene per averle cantate spesso negli anni in cui visse in Perù da missionario e da vescovo.

Tutto l’evento si è svolto in un clima di grande entusiasmo, tra musiche e cori da stadio: tra questi, “questa è la gioventù del Papa” il più urlato. Prevost si sentiva a casa. E il suo discorso è stato più un dialogo affettuoso con i ragazzi, che un intervento teologico. Tre le parole chiave scelte dal Papa, spesso visibilmente commosso.

La prima è passione. “C’è una parola – ha detto Leone XIV – che può aiutarci a comprendere questa ricerca: passione. La utilizziamo per parlare di ciò che amiamo intensamente, che suscita il nostro entusiasmo e ci spinge a donare il meglio di noi stessi. Ma essa ci ricorda anche la sofferenza, le esperienze che sembrano spegnere la nostra voglia di andare avanti”.

Quindi, la seconda parola suggerita da Prevost è stata vocazione: “Tutti – ha sottolineato Leone – ci chiediamo che cosa fare della nostra vita e a chi valga la pena donare il meglio di noi stessi. Ci sono risposte che scopriamo solo quando osiamo camminare con Gesù. San Paolo ci ricorda che Dio ci ha scelti in Cristo prima della creazione del mondo. Prima ancora che esistessimo, eravamo già amati da Lui!”.

Infine la terza e ultima parola del suo intervento, l’amicizia. “Anche la nostra vocazione cresce quando impariamo a rimanere accanto al Signore, ad ascoltarlo e a condividere con Lui le nostre gioie e le nostre preoccupazioni. Con il tempo, quei discepoli avrebbero scoperto fin dove arrivava il suo amore. Durante l’Ultima Cena, Gesù avrebbe detto loro: ‘Voi siete miei amici’. E quella stessa notte avrebbe pronunciato parole che si sarebbero compiute il pomeriggio del venerdì santo: ‘Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici’.

Ecco l’Amico che vi chiama! Coltivate questa amicizia nella preghiera, nell’Eucaristia e nell’ascolto della sua Parola. Quanto più impariamo ad amare Gesù – ha concluso il Papa – tanto più siamo capaci di amare come Lui. Dalla nostra amicizia con Cristo nasce anche un’amicizia più vera con gli altri”.

Il viaggio di Papa Leone in Sud America è un clamoroso trionfo, che segue quello inatteso in Francia.

In America Latina il cattolicesimo deve rispondere colpo su colpo all’avanzata degli evangelici e in genere del protestantesimo, che sta vivendo un’involuzione impressionante.

Papa Francesco aveva forse un fascino più immediato; ma commise anche qualche errore. Leone è più cauto. Sa che il mondo cattolico è più forte quando è unito, quando tiene insieme le sensibilità progressiste e quelle conservatrici. Ma sulla difesa dei poveri, sulla dignità delle persone, sulla critica alla tecno-finanza che umilia l’umanità e all’intelligenza artificiale senza limiti che rischia di estinguerla, Robert Francis Prevost è fermissimo.

Sarà un grande Papa, anzi già lo è. E le lacrime con cui ha ascoltato le testimonianze delle donne del Cottolengo don Orione (altro lascito universale della terra più bistrattata d’Italia, il Piemonte) confermano la sua profondità umana e pastorale che l’ha portato a lasciare i grattacieli di Chicago per la missione in Perù.

(da Corriere della Sera)