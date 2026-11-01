LA MOSTRA ALLA CAMERA PER IL CENTENARIO DALLA N ASCITA DI PINO RAUTI

Chi ha fatto politica con Pino per una decina d’anni nel Msi, portando la “destra sociale” fino alla vittoria interna e alla sua segreteria (la prima grande città “conquistata” in un congresso provinciale fu Genova), ricorda bene chi sono stati per anni i suoi denigratori e avversari all’interno del partito. Chi, nel momento della sconfitta, si affrettò ad accasarsi altrove, chi dalla destra sociale ha fatto per convenienza il salto alla peggiore destra conservatrice e razzista.

Nelle animate discussioni in via degli Scipioni non c’era spazio per simpatie verso i poteri forti, le lobby, gli imperialismi di Usa e Russia. Tutto l’opposto di quanto oggi è rappresentato dai sovranisti al governo.

Se oggi qualcuno vuole impossessarsi del ricordo di Pino Rauti, celebrandolo alla Camera, dopo averlo avversato in vita, non lo fa a nostro nome.

Una mostra non cancella la verità, fa solo emergere l’ipocrisia.