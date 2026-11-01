BRESCIA È STATO ELETTO NEL 2021 CON FORZA ITALIA, POI È PASSATO A ITALIA VIVA (IN MAGGIORANZA CON GAETANO MANFREDI), QUINDI È TORNATO NEL CENTRODESTRA CON LA LEGA. INFINE, È SCESO DAL CARROCCIO PER ADERIRE A NOI MODERATI E ADESSO SI È COLLOCATO TRA I MELONIANI…

L’allarme risuona funesto nelle stanze di Fratelli d’Italia: “Al Sud rischiamo di prendere una batosta!”. E così, ecco che si va alla ricerca di esponenti politici da far aderire al partito.

Ieri a Napoli Arianna Meloni in persona ha accolto in pompa e magna il consigliere comunale Domenico Brescia, nuova punta di diamante del partito sotto ‘o Vesuvio.

L’operazione sta facendo letteralmente sganasciare dalle risate alleati e avversari del partito di maggioranza relativa. Quelli, ovviamente, che conoscono il curriculum politico di Brescia. Nell’ottobre 2021, il neo-meloniano viene eletto in consiglio comunale con Forza Italia. Il 25 marzo 2023 dice addio agli azzurri, si dimette da vicecoordinatore regionale e si proclama indipendente.

Nel giugno 2023 eccolo in Italia Viva, alla corte di Matteo Renzi e nella maggioranza di centrosinistra che sostiene Gaetano Manfredi. Il 15 ottobre 2023 conquista la presidenza cittadina del partito. Ma il 22 marzo 2024 arrivano le dimissioni dall’incarico. Due settimane dopo, Brescia torna all’opposizione e salta sul Carroccio di Matteo Salvini, che saluta il nuovo adepto con entusiasmo.

Il 14 marzo 2026, addio anche alla Lega: Brescia si accasa con tanto di conferenza stampa, presenti Maurizio Lupi e Mara Carfagna. Ma Brescia non riesce proprio a stare fermo: ieri a Napoli arriva Arianna Meloni e ufficializza il passaggio di Brescia in Fratelli d’Italia. Dunque, fino ad ora, Brescia in soli 4 anni di esperienza politica come consigliere comunale di Napoli ha aderito a Forza Italia, gruppo Misto, Italia Viva, Lega, Noi Moderati e FdI. Al momento in cui chiudiamo questo articolo, è ancora con Giorgia Meloni. Quando verrà pubblicato… chi lo sa!

(da agenzie)