SULLE REGOLE DEI GAZEBO SIAMO IN ALTO MARE: PRE-ISCRIZIONE, VOTO ONLINE E WEVENTUALE BALLOTTAGGIO SONO GLI ALTRI SCOGLI DA SUPERARE. IL MOVIMENTO PREFERISCE IL TURNO SECCO: CHI ARRIVA PRIMO VINCE, ANCHE SENZA MAGGIORANZA ASSOLUTA. SOLUZIONE PIÙ RAPIDA CHE FINIREBBE PER FAVORIRE IL LEADER 5S

La definizione delle regole per le primarie. Potenzialmente divisiva almeno quanto i nodi Ucraina, patrimoniale e abuso d’ufficio sulle quali alla fine toccherà ai leader dire l’ultima parola.

In via di Campo Marzio, quartier generale del M5s, stanno cominciando a perdere la pazienza.

Fatto sta che il match sulle regole — per niente neutre, ma in grado di certificare o viceversa ribaltare i rapporti di forza fra la segretaria dem e il presidente 5S — potrebbe ora creare nuove frizioni. Se ne è accorto pure Rocco Casalino, già portavoce del premier giallorosso, che in lungo editoriale sul quotidiano online la Sintesi dal titolo “Il Quirinale per evitare la Waterloo del campo largo”, lancia l’allarme e indica una via d’uscita.

«Le primarie rischiano di trasformarsi in una resa dei conti tra Conte e Schlein», scrive. «Per evitarlo serve un’intesa politica: chi perde non deve uscire sconfitto, ma conservare un ruolo decisivo nella partita per il Colle». E qual è la strada per far sì che uno dei due non esca indebolito e la coalizione spaccata? Eccola: chi vince guida il campo progressista contro Meloni, chi perde ottiene un ruolo cruciale nella partita per la successione a Mattarella.

Una sorta di patto preventivo per scongiurare fughe verso l’astensione degli elettori insoddisfatti del risultato ai gazebo. Il Colle, lungi dall’essere inteso come contropartita delle primarie o, peggio, moneta di scambio, diventerebbe in sostanza «il terreno di un accordo politico condiviso».

Teoria affascinante, che però — oltre a nascondere il tentativo di lanciare l’avvocato verso la massima carica dello Stato — non aiuta a sciogliere il rebus sulle regole. A superare, cioè, i tre gli scogli ben visibili all’orizzonte. Il primo è il ballottaggio.

Indispensabile per il Nazareno, se non si troverà il modo di sfoltire le candidature: solo nel caso di una sfida diretta tra Schlein e Conte si potrà fare un turno secco. Altrimenti, se nessuno supererà la soglia del 50% più uno dei voti, servirà un secondo round.

L’unico modo per offrire piena legittimazione a chi, da capo partito, dovrà guidare l’intero schieramento, ma anche una rete di sicurezza alla leader del Pd, specie se la competizione dovesse rivelarsi troppo affollata e il consenso disperdersi in più rivoli. Il Movimento, al contrario, preferirebbe misurarsi one shot: chi arriva primo vince, anche senza maggioranza assoluta. Soluzione più rapida e perciò prediletta, anche perché — fatti due conti — finirebbe per favorire il leader 5S.

Secondo scoglio è il voto online: una richiesta identitaria degli ex grillini, che vogliono affiancare ai gazebo l’opzione di esprimersi da remoto. Per Conte, le primarie devono essere davvero aperte, senza barriere che scoraggino la partecipazione.

Schlein non ha chiuso, ma i riformisti sono più guardinghi: da Giorgio Gori a Paolo Gentiloni, in tanti hanno sollevato il problema della sicurezza informatica e delle possibili interferenze esterne. Il timore è che il voto digitale possa essere inquinato e determinare un’alterazione degli equilibri della gara.

Una considerazione che fa emergere il terzo faraglione: la pre-iscrizione. Il Nazareno tifa per una registrazione preventiva degli elettori, magari attraverso lo Spid, per certificare le identità ed evitare voti multipli. Conte non vuole invece limitazioni, né paletti che li scoraggino.

Ragion per cui è contrario pure al versamento dell’obolo. Il Pd anche alle ultime primarie ha chiesto 2 euro: un contributo simbolico per coprire le spese organizzative. Ma i Cinquestelle nicchiano, orientati a non introdurre costi che possano ostacolare l’affluenza.

(da agenzie)