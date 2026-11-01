LA NOMINA HA BISOGNO DEL VIA LIBERA DELLE OPPOSIZIONI: SERVE INFATTI IL PARERE POSITIVO DELLE COMMISSIONI PERTINENTI, VOTATO DAI DUE TERZI DEI PARLAMENTARI – IL “FUOCO AMICO” LEGHISTA SU ALTIERI (IL CANDIDATO COSTRETTO AL DIETROFRONT) E I DUBBI DELLA MAGGIORANZA SU ALFREDO STORTO, CAPO DI GABINETTO DI SALVINI AL MINISTERO DEI TRASPORTI…

Chi è che ha bucato le gomme di Nuccio Altieri sulla strada che portava alla guida dell’Anticorruzione (Anac)? Come mai fino all’ultimo — e con il benestare delle opposizioni — tutti davano per scontato il nome del manager pugliese prima che l’interessato, a sorpresa, facesse il passo indietro alle 22.30 di venerdì scorso? Una cosa è certa, ed è la seconda sorpresa: gli indizi portano alla Lega. Il partito in cui Altieri milita dal 2017. Fuoco amico, insomma.

Fatto sta che Matteo Salvini si è ritrovato senza un candidato in pieno weekend, in pratica alla vigilia del Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto ratificare il nome di Alfieri.

La premier Giorgia Meloni, che ancora venerdì mattina aveva rivendicato la scelta, pare abbia apprezzato pochissimo. Ma è lo stesso Salvini ad essersi ritrovato nelle maggiori difficoltà. All’inizio, sabato, ha lanciato il cuore oltre l’ostacolo annunciando che il nome sarebbe arrivato lunedì, cioè ieri. […]

La designazione di Altieri è stata fermata da un incarico che di fatto non ha mai ricoperto, quello di responsabile Difesa per la Lega. Era stato sì designato, ma lui stesso aveva tempestivamente fatto sapere ad Armando Siri, il responsabile dei dipartimenti leghisti, che lui quell’incarico non avrebbe mai potuto svolgerlo in quanto consigliere d’amministrazione del colosso della difesa nazionale, Leonardo. Il problema è che per arrivare all’Anac non si deve aver avuto alcun incarico politico nel triennio prima della designazione.

La domanda è: chi sapeva dell’incarico lampo di Altieri? Fuori dalla Lega, nessuno. Lo ha ricordato però, all’inizio della scorsa settimana, il Domani . E così, ora, molti leghisti hanno teorie molto precise su chi abbia informato il quotidiano. Altieri faceva parte della filiera interna di Roberto Marti e in ultima istanza del vicesegretario (dimissionario) Claudio Durigon.

Lui ne avrebbe parlato, tra l’altro, con il capo dei senatori dem Francesco Boccia, che non avrebbe sollevato obiezioni. E allora, a impallinare il candidato di Durigon sarebbe stato qualche leghista insofferente del decisionismo del vicesegretario di Latina. Beninteso, non qualche «nordista» anti salviniano: qualcuno che da Salvini è ascoltato, ma non apprezza comunque le nomine targate Durigon.