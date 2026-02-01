LA POLIZIA A PROTEZIONE DI CASAPOUND, SIAMO ALLE COMICHE: LA POLIZIA IDENTIFICA UN CRONISTA DI “È SEMPRE CARTA BIANCA” COLPEVOLE DI TROVARSI DAVANTI AL PALAZZO OCCUPATO DA CASA POUND A ROMA . IL GIORNALISTA AGLI AGENTI: “È UN PARADOSSO, LORO SONO QUI DA 23 ANNI IN MANIERA ABUSIVA E VOI CONTROLLATE NOI. MA SIETE STATI CHIAMATI DA CASAPOUND?”
LE FORZE DELL’ORDINE CHIEDONO ALLA TROUPE DI SPEGNERE LA TELECAMERA. SPIATI, QUERELATI DAI POTENTI, FERMATI DALLA POLIZIA: IN QUESTO PAESE FARE I GIORNALISTI STA DIVENTANDO IMPOSSIBILE… UNA DOMANDA SORGE SPONTANEA: LA POLIZIA PROTEGGE CASAPOUND DA CHI TURBA UNA OCCUPAZIONE ABUSIVA? MA VALEVA ANCHE PER ASKATASUNA E PER IL LEONCAVALLO?
“La polizia è arrivata per rimproverarci e identificarci”: è la denuncia del programma di Rete 4 ‘E’ sempre Carta Bianca’, tornato davanti al palazzo occupato da Casa Pound, che pubblica un video sul suo profilo Facebook.
“E’ un paradosso, loro sono qui da 23 anni in maniera abusiva e voi controllate noi”, dice il giornalista alle forze dell’ordine che gli chiedono di concordare un’intervista con Casa Pound. “Siete stati chiamati da loro?”, chiede il giornalista, “noi abbiamo chiesto l’intervista, ma loro non ce l’hanno concessa”. Le forze dell’ordine chiedono poi al cronista un documento e di spegnere la telecamera perchè “non capiscono l’utilità”.
(da agenzie)
