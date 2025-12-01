L’USO DEGLI ASSET RUSSI? “QUALSIASI STRUMENTO DEVE SEMPRE RISPETTARE I NOSTRI VALORI E LE REGOLE SU CUI POGGIA LO STATO DI DIRITTO”: QUALE? QUELLO DI AGGREDIRE UN POPOLO, RAPIRNE I BAMBINI E FARLA FRANCA PERCHE’ I GOVERNI OCCIDENTALI SONO DEI VILI?



E’ importante “il mantenimento della pressione sulla Russia” che, a differenza di quanto dice la propaganda, “si è impantanata in una durissima guerra di posizione a costo di enormi sacrifici. Questa difficoltà è l’unica cosa che può costringere Mosca ad un accordo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nell’Aula della Camera.

“Lunedì al vertice di Berlino con Zelensky, diversi colleghi europei e i negoziatori americani”, c’è stato “un clima costruttivo e unitario che vale la pena di sottolineare. La dichiarazione finale dei leader europei riprende tutte le priorità che l’Italia ha sostenuto in questi mesi difficili e che ho ribadito anche a Zelensky nella sua visita a Roma. Tra i “fattori fondamentali” emersi dal summit c’è lo “stretto legame tra Europa e Stati Uniti, che non sono competitor in questa vicenda, condividono lo stesso obiettivo angolo di visuale, non sovrapponibile completamente per il diverso posizionamento geografico”.

Per le garanzie di sicurezza all’Ucraina c’è tra l’altro “l’ipotesi di dispiegamento di una forza multinazionale ucraina guidata dai volenterosi con la partecipazione volontaria dei paesi: approfitto per ribadire che l’Italia non intende inviare soldati in Ucraina”.

“L’Italia ha deciso di non far mancare il suo appoggio al regolamento” sugli asset russi congelati ma “senza avallare alcuna decisione sul loro utilizzo. Lo ha fatto non condividendo il metodo utilizzato,

(da agenzie)

