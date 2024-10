NON SIA MAI CHE LE CHIEDANO DI RENDERE CONTO SEI SOLDI SPUTTANATI IN ALBANIA… C’È PREOCCUPAZIONE TRA I MAGISTRATI DELLA CORTE PER LA RIFORMA CHE PASSA CON IL NOME DI DDL FOTI, CHE SVUOTA LE FUNZIONI DELLA CORTE



Viva il popolo, a morte i Conti! Il governo Ducioni, nel suo continuo tentativo di stravolgere l’assetto costituzionale, ha puntato ora la Corte dei Conti, ovvero i magistrati che hanno come compito primario il controllo dei conti del paese, un organo previsto dagli articoli 100 e 103 della costituzione.

La riforma che passa con il nome ddl Foti è stata calendarizzata per il 29 Novembre, e sono stati ammessi tutti gli emendamenti, anche quelli per esempio che prevedono la chiusura delle sedi regionali.

Grandissima preoccupazione per i magistrati della Corte, che hanno indetto lo stato di agitazione. L’’Associazione Magistrati Corte conti parla di “netta contrarietà al progetto di riforma, perché la proposta di legge Foti svuota di sostanza le funzioni della Corte”.

Un appello al Parlamento per riaprire la discussione e per una riforma condivisa. L’Assemblea, convocata in modo permanente, proclama lo stato di agitazione dei magistrati. È una proposta che “svuota di sostanza le funzioni della Corte dei conti, che la Costituzione individua come garante del bilancio pubblico al servizio dei cittadini, senza, per altro, raggiungere l’obiettivo prefissato”.

Ma la Ducetta, nella sua convinzione che tutti i giudici siano comunisti e che la Corte quando blocca i provvedimenti senza copertura lo faccia per posizione politica, non si ferma. E inizia un altro attacco alla magistratura. Che cosa farà il presidente Mattarella?

(da Dagoreport)

