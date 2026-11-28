GIORGIA MELONI PERCHE’ NON PROVA A VIVERE CON 631 EURO AL MESE COME 1.8 MILIONI DI PENSIONATI? CAPIREBBE TANTE COSE DALLA VITA

Le pensioni minime, a partire dal 1° gennaio 2027, riceveranno un aumento da circa 11 euro al mese che in percentuale varrà meno dell’inflazione accumulata quest’anno. In altre parole, il potere d’acquisto dei pensionati coinvolti scenderà. L’assegno passerà dagli attuali 619,80 euro al mese a circa 631,43 euro al mese: 11,63 euro in più. Numeri alla mano, è un salto di meno del 2%, mentre i prezzi quest’anno sono saliti – secondo il ministero dell’Economia – del 3,2%. A meno che l’esecutivo non decida di intervenire e cambiare la legge di bilancio 2027.

Pensioni minime 2027, l’aumento da 11 euro senza bonus extra

Il problema per le pensioni minime nasce da un intervento varato in passato dal governo Meloni, che l’anno prossimo non verrà rinnovato. Dal 2023 in poi, l’esecutivo ha sempre previsto una maggiorazione straordinaria per le pensioni minime. Un aumento extra che permetteva agli assegni più bassi di crescere leggermente di più rispetto all’inflazione. È ciò che ha rivendicato Giorgia Meloni nel suo ultimo video sulle pensioni: nel corso della legislatura, l’importo delle minime ha visto una crescita maggiore rispetto a quella dei prezzi.

Nel 2026, la maggiorazione straordinaria è dell’1,3%. Significa che, normalmente, l’importo della pensione minima sarebbe di 611,85 euro al mese, ma grazie a quell’1,3% in più arriva agli effettivi 619,80 incassati dai pensionati.

Il problema è che questi aumenti extra sono sempre stati temporanei, rinnovati di anno in anno. E, per il 2027, la legge di bilancio non prevede nessun rinnovo. Quindi, chi prende la pensione minima da una parte incassa l’aumento del 3,2% previsto per legge, legato all’inflazione; dall’altra perde la maggiorazione straordinaria dell’1,3%. Come detto, il risultato concreto è che gli assegni incassati ogni mesi dai pensionati più in difficoltà – circa 1,8 milioni di persone – passeranno da circa 620 euro a poco più di 631 euro.

Rispetto alla pensione che verrebbe erogata se l’aumento extra dell’1,3% fosse erogata, la differenza è di circa 106 euro in un anno. Una somma contenuta nei bilanci di una famiglia, ma che può pesare per chi vive con un assegno minimo che supera di poco i 600 euro al mese.

Cosa può ancora cambiare con la Manovra 2027

La legge di bilancio 2027 non è ancora in vigore, e anzi è nel pieno della discussione parlamentare. Alla Camera, i partiti hanno presentato i loro emendamenti. Nelle prossime settimane è atteso un intervento complessivo del governo che farà diversi ritocchi.

Finora l’attenzione, per quanto riguarda le pensioni, si è concentrata sugli assegni di importo più alto: quelli tra quattro e cinque volte il trattamento minimo Inps, che potrebbero evitare il taglio della rivalutazione previsto in manovra. Non è chiaro, però, se l’esecutivo intenda modificare anche la norma sulle pensioni minime.

È già piuttosto chiaro, stando ai documenti parlamentari del passato, quanto costerebbe confermare l’aumento straordinario dell’1,3%. Nel 2026, quello stesso incremento per una platea quasi identica è costato 175 milioni di euro. La somma da trovare, quindi, sarebbe più o meno questa, potenzialmente più alta a causa dell’inflazione. Ma nella legge di bilancio le priorità sono tante, e i soldi a disposizione – almeno, quelli che non sono già assegnati a misure su cui il governo non intende fare marcia indietro – sono pochi.

(da Fanpage)