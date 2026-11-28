PREVALE L’ESIGENZA DI CAMBIAMENTO E DISCONTINUITA’ CON L’ATTUALE SINDACO SALA

Due milanesi su tre bocciano l’operato del sindaco Giuseppe Sala. A rivelarlo è il sondaggio «Monitor Milano. Clima politico e tendenze», realizzato dall’Istituto Ixè. I risultati, riportati dal quotidiano Il Giorno, fotografano un clima di crescente insoddisfazione nei confronti dell’attuale amministrazione comunale, su cui il 57% degli intervistati dichiara di avere poca (34,2%) o nessuna fiducia (23%). Il dato più negativo è quello che riguarda direttamente il primo cittadino: il 66% dei milanesi manifesta poca (33,8%) o nessuna fiducia (32,4%) in Beppe Sala, mentre soltanto il 34% esprime un giudizio favorevole.

I risultati del sondaggio Ixè confermano quanto il tema della discontinuità rispetto all’esperienza amministrativa di Sala possa diventare centrale nella prossima campagna elettorale.

Una questione che attraversa anche il centrosinistra, dove da tempo si discute dell’opportunità di individuare un candidato capace di segnare una fase nuova rispetto all’attuale amministrazione.

Il sondaggio di Ixè dedica una parte proprio alle primarie del centrosinistra, con due nomi che spiccano su tutti gli altri. Alla domanda su chi, indipendentemente dalle preferenze personali, abbia maggiori probabilità di vincere le primarie, il 56,3% indica il giornalista Mario Calabresi. Al secondo posto si colloca Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, con il 30,7%.

Più distanti gli altri nomi presi in considerazione: la vicesindaca Anna Scavuzzo si ferma al 5,2%, l’assessore del Municipio 1 Lorenzo Pacini al 2,3%, mentre l’assessore comunale al Bilancio Emmanuel Conte raccoglie lo 0,4%.

(da agenzie)