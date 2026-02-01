“UN DIRETTORE DI RAI SPORT CHE NON CONOSCE GLI ATLETI… MA STATTENE A CASA O VAI A DIRIGERE ‘RAI YOYO’ E TI PRENDI LO STIPENDIO”… È STATO DI UNA SCIATTERIA IMPRESSIONANTE, PETRECCA PENSAVA DI POTER ANDARE A FARE LA TELECRONACA SENZA PREPARARSI”



Il vero problema della Rai è il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca. È di una sciatteria impressionante. Oltre che di superbia. Pensava di poter andare a fare la telecronaca dell’inaugurazione delle Olimpiadi senza prepararsi. Allora vale tutto, ha messo in campo tutta la sua inadeguatezza: si deve dimettere!

L’azienda deve invitare Petrecca a mettere le dimissioni sul tavolo. Lo dico anche agli amici di centrodestra che farebbero più bella figura. Se Petrecca rimane i vertici della Rai mostrano di essere della stessa sua pasta. I direttori, da regolamento, non possono condurre. Ha bisogno di una delega. Un direttore di Rai

Sport che non conosce gli atleti… è una figura pazzesca. Ma stattene a casa, fai più bella figura. Vai a dirigere “Rai Yoyo” e prendi lo stipendio.

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Febbraio 10th, 2026 at 21:25 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.