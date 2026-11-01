UNA SUMMA DISORGANICA DI PROVVEDIMENTI E MANCETTE

Come tanti altri addetti ai lavori, mi sono trovato piuttosto impreparato di fronte all’ultima legge di bilancio del governo Meloni. È vero che la mancata uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, l’aggravarsi della crisi energetica e l’instabilità determinata dal persistere delle tensioni fra le superpotenze globali avevano drasticamente ridotto i margini di manovra dell’esecutivo e condizionato ineluttabilmente scelte e strategie per i prossimi anni.

Ma ciò che è emerso dopo mesi di ragionamenti e trattative, riunioni e compromessi, non è neanche catalogabile alla voce “palliativo”. Essenzialmente, siamo in presenza di una summa disorganica di provvedimenti e mancette, misure di breve respiro o palliativi dall’efficacia finanche modesta. Siamo al punto, per dirla in breve, in cui è più facile dire cosa non è questa manovra.

Non è chiaramente una finanziaria elettorale; non poteva esserlo, considerando i saldi e l’impossibilità di mobilitare risorse utili allo scopo. Ma non è neanche un esercizio di prudenza, considerando che viene utilizzato integralmente lo spazio di bilancio disponibile per il triennio, azzerando i margini per fronteggiare shock imprevisti o ulteriori peggioramenti del quadro economico. È un pacchetto dal respiro corto, con tante misure temporanee e diverse coperture che, come nota l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, derivano dallo spostamento dei tempi di versamento o deducibilità, migliorando i saldi nell’immediato ma sottraendo liquidità senza avere effetti a lungo termine. È una manovra finanche fumosa, con misure dal gettito incerto (raddoppio Tobin Tax e innalzamento delle ritenute d’acconto, ad esempio), che non tengono conto delle possibili reazioni comportamentali dei mercati. L’esempio forse più interessante di questa confusione lo fornisce la Corte dei Conti, parlando dell’incremento delle entrate previsto grazie alla diversa tassazione sui giochi: non solo si presume un irrealistico aumento del 30% della raccolta dalle AWP (un particolare tipo di slot machine), ma ci si dimentica che uno degli obiettivi dichiarati è proprio il contrasto al gioco d’azzardo e alla ludopatia.

Persino quelle che dovrebbero essere le misure bandiera della nuova legge di bilancio presentano gravi problematicità.

L’estensione del regime forfettario, ad esempio, oltre a produrre vantaggi rilevanti per una platea piuttosto ristretta (e a restituire profili problematici sul versante dell’equità fiscale e del disincentivo alla crescita dimensionale), presenta ulteriori rischi. Lo spiega LaVoce, citando la relazione tecnica alla legge di bilancio: “L’effetto aggregato si tradurrebbe in un effetto peggiorativo dell’indebitamento netto della pubblica amministrazione di 340,3 milioni di euro per il 2027, derivata principalmente dal minor gettito Irpef. Ciò dipende dal fatto che i nuovi aderenti non verseranno gli acconti per il 2028. Gli acconti dovrebbero essere calcolati a partire dall’imposta versata nell’anno precedente, ma chi passerebbe al regime forfettario non avrebbe un termine di paragone per poterlo versare”.

L’allargamento transitorio del secondo scaglione Irpef a 55mila euro avvantaggia solo determinate categorie di persone, aggravando le distorsioni sulle aliquote marginali. La Corte dei Conti, peraltro, sottolinea come la gran parte degli sgravi fiscali (compreso l’ampliamento a 55k) sia limitata al solo 2027, con il rischio che dal 2028, a parità di reddito, ci sia un aumento del prelievo fino a 500 euro. Il problema è che questa riduzione di dieci punti nella sola fascia 50k-55k finisce per accentuare la frammentazione del sistema, con il paradosso che, per via del decalage delle detrazioni, in questa fascia l’aliquota marginale effettiva sia inferiore rispetto a quella per i contribuenti da 28 a 50k, scompaginando quello che sempre la Corte dei Conti definisce un “disegno ordinato della progressività dell’imposta”.

I fondi per la Sanità, il problema con le banche

Quanto alle note dolenti, non c’è che l’imbarazzo della scelta. La Sanità ne esce a pezzi; malgrado il tentativo del ministro Schillaci e delle stesse Regioni di anticipare sul tempo i colleghi e chiedere “almeno cinque miliardi e mezzo di euro”, le risorse messe a disposizione da Giorgetti sono sensibilmente inferiori. Questo per effetto di un quadro complessivo difficile, ma anche di scelte prettamente politiche. La sola misura della Carta sanitaria da 300 euro per gli over 75, ad esempio, assorbe quasi il 70% delle risorse per l’intero 2027, creando non poche perplessità tra gli addetti ai lavori. Oltre a rappresentare un incentivo indiretto per il ricorso a strutture private, va detto che siamo in presenza di una misura “una tantum”, distribuita esclusivamente in base al reddito pensionistico lordo e non all’indicatore ISEE (che fotograferebbe meglio la situazione economica nel suo complesso), né tantomeno al bisogno clinico del beneficiario. Dopo le critiche, il governo ha pensato di inserire un correttivo con circa 500 milioni di euro per medici e infermieri, ma parliamo comunque di piccoli aggiustamenti, che non sembrano cogliere la portata della questione. Nel frattempo, i dati della Ragioneria Generale dello Stato nel “Monitoraggio della spesa sanitaria” raccontano di un’Italia in cui la spesa sanitaria privata è arrivata alla cifra monstre di 50 miliardi di euro, con una crescita del 6,1% in soli dodici mesi e un trend che evidenzia questa sorta di spread sanitario rispetto al pubblico. Un esempio su tutti: in dieci anni la spesa per le cliniche private è cresciuta quasi del 200%. A qualcuno interessa?

Insomma, i numeri non dicono tutto, ma aiutano nell’analisi. Ed è estremamente rilevante sottolineare come l’incidenza del finanziamento del fabbisogno sanitario scenda dal 6,1% del PIL nel biennio 26/27 al 5,9% e 5,8% nei prossimi due anni, malgrado la situazione di molte Regioni sia aggravata dall’inflazione e dalla crisi energetica. Come sottolineato anche dalle Regioni, l’esiguità dei fondi rappresenta anche un ostacolo per la loro autonomia, perché gli interventi risultano quasi obbligati. Le due grandi questioni legate alla sanità, ovvero le liste d’attesa e il personale sanitario, restano in tutta la loro gravità. Se il decreto liste d’attesa era stato il segnale di un’attenzione al problema, la manovra è l’ennesima occasione persa per affrontare, ad esempio, fenomeni come l’aumento delle dimissioni volontarie o l’ormai cronica assenza di competitività rispetto all’estero o al settore privato.

Di quello che sta accadendo sulla scuola abbiamo parlato a lungo nel nostro speciale, qui può essere interessante fare un ulteriore passaggio sul versante delle coperture. Il maggiore elemento di scontro politico è sempre stato il contributo da chiedere alle banche e alle assicurazioni. Lo scorso anno, dopo una lunga polemica, finanche terminologica sul concetto di “extraprofitto”, tutto si era risolto con un compromesso al ribasso, voluto soprattutto da Forza Italia, che aveva fatto felici banchieri e sodali. Quest’anno le cose sono andate diversamente e con meno interlocuzioni. Le banche hanno protestato, come si attendeva, sottolineando di aver contribuito nel corso dell’ultimo triennio con una cifra pari a circa 22 miliardi di euro, per una continua estrazione di capitale che ridurrebbe risorse da trasferire all’economia reale tramite prestiti e acquisto di debito. Ma se la scelta politico-strategica del governo appare del tutto legittima, l’Abi ha ragione su un punto di metodo, che testimonia quello che è il vero problema dell’intera conduzione meloniana: l’assenza di una pianificazione di lungo corso, che si traduce nel ripetersi di prelievi settoriali straordinari o emergenziali, che alimenta sfiducia e incertezza e non può essere da stimolo alla crescita.

Insomma, siamo in presenza di un accrocchio che ha finito con lo scontentare tutti e che molto difficilmente potrà essere migliorato in sede di discussione parlamentare. Intendiamoci, le condizioni in cui si è trovato a operare il ministro Giorgetti sono oggettivamente complicate. Lo shock energetico ha spinto l’inflazione al suo massimo, i tassi di interesse e i rendimenti obbligazionari elevati rendono necessario un surplus di prudenza nella spesa, la fine del ciclo del Pnrr (su cui forse l’intero sistema Italia dovrebbe interrogarsi) complicherà ulteriormente la situazione: contesto che rendeva molto arduo pensare a una manovra di tipo espansivo o a interventi di grande impatto. L’indisponibilità dell’Ue ad aprire nuovi spazi di flessibilità (oltre a quelli, comunque utilissimi in questo momento, per energia e difesa), il persistere del problema “Superbonus” e le ataviche difficoltà nel realizzare una vera riduzione della spesa improduttiva/inutile, hanno aggiunto ulteriore sale su una ferita che ha condizionato l’intera legislatura. Con un’ulteriore problematica. Il governo stavolta non ha semplicemente scelto un approccio di tipo conservativo, bensì ha deciso di sparpagliare le risorse e continuare a elargire contentini, spinto dalla necessità di dover passare all’incasso in chiave pre-elettorale.

Giocare su due piani, quello della prudenza e della propaganda, ha determinato una legge di bilancio miope e senza un respiro strutturale. Così, non solo gran parte degli sgravi per famiglie e lavoratori ha un orizzonte limitato e un’incidenza bassa ma, parallelamente, come nota l’Upb, quasi metà delle coperture viene da anticipazioni di gettito e rinvii di deduzioni, con il rischio più che concreto che le minori entrate per gli esercizi successivi determinino ulteriori restringimenti dei margini di manovra. La dispersione delle già esigue risorse, con la scelta tutta politica di penalizzare scuola e sanità (almeno per adesso, vedremo come finirà la discussione in Parlamento), ha una ragione chiara: non voler scontentare le diverse anime della maggioranza, in modo che possano “tenersi buono” il proprio elettorato di riferimento. Un brodino caldo per curare ogni sorta di malanno. Forse consolatorio, certamente inutile.

(da Fanpage)

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