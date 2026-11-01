NELL’ESPOSTO, VIENE PASSATO AL SETACCIO IL PROGRAMMA DEL MOVIMENTO, LE PROPOSTE SULLA “REMIGRAZIONE” E LE IMMAGINI CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il programma politico, le dichiarazioni pubbliche, le immagini degli avversari dati in pasto alle fiere. E soprattutto il sospetto che dietro Futuro Nazionale, il movimento presieduto dal generale Roberto Vannacci, possa nascondersi una riedizione dell’ideologia fascista.

Adesso su tutto questo si è accesa l’attenzione della procura di Roma. I magistrati hanno aperto un fascicolo per verificare le accuse contenute nell’esposto del Sindacato dei Militari, che chiama in causa la legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista e prospetta anche la possibile natura sovversiva o eversiva dell’organizzazione. Questo è quanto apprende Repubblica.

Il fascicolo è iscritto a modello 45, il registro degli atti non costituenti notizia di reato, un passaggio preliminare dopo la denuncia. Ma c’è un dettaglio tutt’altro che secondario, gli atti sono stati affidati a una pm dell’antiterrorismo.

Sarà lei a esaminare il materiale depositato il 28 agosto dall’associazione guidata da Luca Marco Comellini, con l’avvocato Massimiliano Strampelli, docente di Diritto militare all’Università degli studi Link, e a valutare se dalle contestazioni possano emergere ipotesi di reato. Un documento nel quale si chiede di verificare se Futuro Nazionale riproduca «il nucleo dottrinale antidemocratico e il metodo di lotta» del fascismo.

Il riferimento è alla legge Scelba, che punisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista. Ma nell’esposto vengono prospettate anche altre ipotesi, dalla propaganda e istigazione all’odio fino all’istigazione a delinquere e alla disobbedienza alle leggi.[…] Il punto è […] verificare se ne riproponga i fondamenti ideologici e i metodi politici.

Per sostenere questa tesi, Comellini e Strampelli hanno passato al setaccio il programma del movimento, le dichiarazioni pubbliche e i contenuti diffusi attraverso i social. A cominciare dai principi definiti «non negoziabili»: famiglia naturale, identità cristiana e tutela della vita dal concepimento alla morte naturale. Secondo gli autori dell’esposto, elevare questi principi a verità sottratte alla mediazione politica rischierebbe di comprimere il pluralismo democratico.

Poi ci sono le immagini realizzate con l’intelligenza artificiale. Alcuni avversari politici vengono raffigurati come schiavi nell’antica Roma, destinati a essere divorati dalle fiere, mentre Vannacci assiste alla scena nelle vesti di un alto ufficiale dell’Impero Romano. Una rappresentazione che, secondo i denuncianti, trasformerebbe l’avversario politico in un nemico da annientare.

Un altro capitolo riguarda il piano di «Remigrazione». […] Per i firmatari della denuncia, una sua eventuale applicazione collettiva potrebbe entrare in contrasto con il divieto di espulsioni di massa previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il procuratore militare di Roma Marco De Paolis – dai primi di settembre – ha avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle Forze armate nella struttura organizzativa del movimento. L’iniziativa nasce da un’altra denuncia del Sindacato dei Militari e riguarda, in particolare, il ruolo che alcuni militari ancora in servizio avrebbero assunto nei comitati politici, tra Roma e Villafranca di Verona.Due fascicoli distinti, dunque, con oggetti differenti.

La procura militare verifica eventuali fatti di propria competenza legati alla posizione dei militari in servizio. Quella ordinaria, attraverso il fascicolo assegnato a Marazza, è chiamata a esaminare le contestazioni contenute nel primo esposto, a partire dalla possibile violazione della legge Scelba.

(da agenzie)