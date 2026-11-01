TRA I 51 INDAGATI C’È FABIO PISTARELLI, EX CAPO DI GABINETTO DEL FEDELISSIMO DELLA DUCETTA, ACCUSATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE E CORRUZIONE: PER I PM AVREBBE INCASSATO SOLDI E UTILITÀ PER OLTRE 100 MILA EURO DA IMPRENDITORI INTERESSATI AGLI APPALTI LEGATI AI FONDI PER LA RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO DEL 2016

“È una questione di tenuta della Regione, perché sta roba qui se va sui giornali… fra due giorni è finita… questi ci chiedono le dimissioni!”. È il 1º dicembre 2025 e il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, è allarmato.

Così affronta nel suo ufficio Fabio Pistarelli, all’epoca suo capo di gabinetto, costretto poi alle dimissioni. Il governatore e politico di lungo corso di Fratelli d’Italia – di grande fiducia di Giorgia Meloni – era venuto a conoscenza di particolari poi emersi nella maxi-inchiesta della Dda della Procura di Ancona per corruzione e infiltrazioni mafiose, deflagrata a ottobre scorso.

Tra i 51 indagati c’è proprio Pistarelli, suo ormai ex capo di gabinetto, accusato – tra l’altro – di associazione per delinquere e corruzione: per i pm avrebbe incassato soldi e utilità per oltre 100 mila euro da imprenditori interessati agli appalti legati ai fondi per la ricostruzione post terremoto del 2016. Acquaroli invece è estraneo all’inchiesta.

A Pistarelli, difeso dell’avvocato Gabriele Cofanelli, non sono contestate aggravanti mafiose.

Un’indagine che colpisce al cuore il cantiere diffuso più grande d’Italia, per oltre 12 miliardi di euro di fondi governativi già assegnati.

L’intercettazione, inedita, è agli atti dell’inchiesta. Poco prima dell’incontro con Pistarelli, Acquaroli aveva ricevuto segnalazioni su due vicende: le presunte pressioni per la proroga del contratto del servizio energia dell’Ast di Fermo, affidato alla società Getec, e gli interessamenti sull’acquisto dell’ex convento delle Monachette di Macerata da parte di Erdis, Ente Regionale per il diritto allo studio, allo scopo di farlo diventare uno studentato.

“Io ti ho dato 5 anni e un mese di incarico… adesso mi cade addosso ’sta roba qua… un macigno enorme”, dice Acquaroli a Pistarelli. Poi ammette: “Le voci, Fa’… si sente, si dice, da anni… ma non le ho mai calcolate… ma quando la voce diventa circoscritta e qualificata…non è più una voce”.

Il governatore, nonostante le segnalazioni, non si è però recato in procura a denunciare. “Non lo so se c’è un reato”, precisa. Pistarelli nega, ma lui insiste: “Se non è vero li devi denunciare!”. A preoccuparlo sono anche le conseguenze politiche in riferimento a Meloni, sua amica storica e sponsor politico. “Io oggi mi sento una responsabilità nei confronti del presidente del Consiglio, che è anche il presidente del partito (…). Io non posso cominciare un secondo mandato così”.

Il 5 novembre scorso, sentito dai pm come persona informata sui fatti, Acquaroli ha ricostruito le segnalazioni ricevute: quelle sulle Monachette, riferitegli dal garante regionale dei detenuti Paolo Giulianelli, e quelle sul servizio energia di Fermo arrivate attraverso Mario Properzi, suo amico personale e presidente di una municipalizzata di Potenza.

L’intercettazione rivela come i due discutano dell’uscita di Pistarelli dalla Regione. L’uomo, preoccupato di perdere lo stipendio, chiede di essere ricollocato. È Acquaroli a suggerire: “Un tuo supporto alla struttura, ad esempio, di Castelli?”. Il riferimento è al commissario straordinario alla ricostruzione post-sisma Guido Castelli (estraneo all’inchiesta), senatore di FdI, firmatario di una delibera che di fatto aveva permesso all’affare delle Monachelle di decollare.

Il governatore sembra certo: “Secondo me la cosa migliore è una collaborazione con la struttura di Guido”. Pistarelli si raccomanda: “Dammi una mano a uscirne in maniera dignitosa, senza dire niente di tutta ’sta… eh?”. “No no, ma dignitosissima… no questo Fabio… io non devo dire niente”, gli promette l’amico.

Acquaroli gli assicura che parlerà con Castelli dopo che Pistarelli lo avrà incontrato. “Io ti dico ti do una mano se sto qui… se non sto più qui non ti posso dare una mano”, aggiunge, confermando i timori che la vicenda abbia riflessi sulla tenuta della giunta, visto che le elezioni c’erano state appena due mesi prima. Davanti ai pm, quasi un anno dopo, il governatore confermerà che Pistarelli gli chiese aiuto per trovare un’altra occupazione, anche nella struttura commissariale, ma precisa: “Io non ho mai preso impegni”

(da agenzie)