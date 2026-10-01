IL MONITO AGLI ALTRI PAESI EUROPEI: “DOBBIAMO AIUTARE GLI ELETTORI IN GERMANIA E IN FRANCIA A COMPRENDERE CHE PARTE DI QUESTA POLITICA È FOMENTATA DAI NOSTRI NEMICI, VALE A DIRE LA RUSSIA…” (CHISSA’ A QUANTI PUTINIANI DE’ NOANTRI FISCHIERANNO LE ORECCHIE)

Il primo ministro britannico Andy Burnham ha affermato che la Russia ha “chiaramente” interferito nel referendum sulla Brexit del 2016. Lo riferiscono media britannici come Financial Times e Independent. Il primo ministro ha rivelato di aver chiesto, appena insediato a Downing Street la scorsa estate, se Mosca fosse stata coinvolta nella voto per il referendum, ricevendo “una risposta chiara: sì, c’era stato un coinvolgimento”.

Tali dichiarazioni, rilasciate durante un intervento nel podcast The Rest Is Politics, rappresentano, secondo l’Independent, la prima volta in cui un primo ministro conferma un’ingerenza del Cremlino. Burnham è andato oltre: sulla base di tale consapevolezza, infatti, ha affermato di aver avvertito i partner europei su questo tipo di minaccia proveniente dalla Russia.

Burnham ha inoltre riferito al podcast di aver discusso dell’influenza della Russia con il cancelliere tedesco Friedrich Merz durante una recente visita a Berlino ‘E’ importante mettere bene in chiaro questi aspetti – ha quindi sottolineato Burnham – e aiutare gli elettori in Germania e in Francia a comprendere che parte di questa politica è fomentata dai nostri nemici, vale a dire la Russia”.

(da agenzie)