Ha i capelli lunghi e brizzolati, come la barba, l’uomo che cammina verso un inserviente di una banca di San Francisco armato di una semplice lettera di carta. Nel biglietto scritto a mano chiede soldi, una velata minaccia a cui l’impiegato obbedisce. L’uomo prende la borsa zeppa di dollari, ringrazia ed

esce. Entra in un’altra banca e ripete il copione.

Entra in un’altra e fa lo stesso. Sono tre gli istituti di credito che Valentino Luchin, ex chef padovano residente all’ombra del Golden Gate, avrebbe rapinato in un solo giorno. L’italiano è stato arrestato e si trova ora in cella con l’accusa di rapina multipla e tentata rapina.

Nato nel 1963 a Este, in provincia di Padova, Valentino Luchin ha lavorato come chef in tutta Italia e all’estero. […] Poi nel 1993 il grande passo verso la California, dove aveva gestito come executive chef il ristorante “Rose Pistola” a North Beach e l’”Osteria Ottavio” a Walnut Creek. Questi investimenti, risultati alla lunga fallimentari, avevano lasciato l’uomo e sua moglie in gravi difficoltà economiche già a partire dal 2015 quando, secondo molti media americani, i due erano finiti in rosso per centinaia di migliaia di dollari.

Proprio dal 2018 era iniziata la carriera – anche questa fallimentare – di Luchin come rapinatore di banche. Sette anni fa venne infatti arrestato a Orina, sempre in California, dopo aver sottratto 18mila dollari a un istituto di credito. Dalla prigione aveva inviato una lettera di scuse agli impiegati: «Pensavo fosse un buon piano, ma non lo è stato. La mia azione non era aggressiva. Era una pistola falsa. Non so nemmeno come caricarne una vera». Poi aveva ripreso a lavorare come consulente per i ristoranti.

