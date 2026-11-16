A OTTOBRE 2022, POCO PRIMA DELL’INSEDIAMENTO DEL GOVERNO MELONI, IL DEBITO PUBBLICO SI AGGIRAVA SUI 2.770,8 MILIARDI. NEL GIRO DI QUATTRO ANNI È SALITO DI CIRCA 441 MILIARDI: MENO MALE CHE GIORGETTI SI È DEFINITO “UN MINISTRO ASBURGICO”

Lo scorso settembre il debito delle amministrazioni pubbliche è risultato pari a 3.211,6 miliardi, in aumento di 10,8 miliardi rispetto al mese precedente.

L’incremento riflette il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (27,7 miliardi), nonché l’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio (1,3 miliardi), parzialmente compensati dalla diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro (18,1 miliardi, a 41,0).

E’ quanto si legge nella pubblicazione Finanza pubblica: fabbisogno e debito di Bankitalia. L’aumento del debito è sostanzialmente imputabile a quello delle amministrazioni centrali (10,7 miliardi) e, in misura minore, a quello delle amministrazioni locali (0,1 miliardi). Il debito degli enti di previdenza è rimasto invariato. La vita media residua del debito è solo lievemente aumentata a 7,9 anni.

A settembre le entrate tributarie del bilancio dello Stato sono state pari a 38,3 miliardi, in aumento del 3,4 per cento rispetto al corrispondente mese del 2025. Nei primi nove mesi del 2026 sono state pari a 429,5 miliardi, in aumento del 2,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

E’ quanto si legge nella pubblicazione: ‘Finanza pubblica fabbisogno e debito di Bankitalia’. La quota del debito detenuta dalla Banca d’Italia ha continuato a diminuire, collocandosi al 16,2 per cento (dal 16,4 del mese precedente).

Ad agosto (ultimo mese per cui questo dato è disponibile) quella detenuta dai non residenti era diminuita al 36,3 per cento (dal 36,5 per cento del mese precedente), mentre quella detenuta dagli altri residenti (principalmente famiglie e imprese non finanziarie) era lievemente aumentata al 14,9 per cento (dal 14,8 per cento del mese precedente).

(da agenzie)