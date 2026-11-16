RIDURRE LE TASSE AI LAVORATORI E SMETTERE DI INDEBITARE LE GENERAZIONI FUTURE: COSA SI POTREBBE FARE

Potete girarla come volete, ma la tassa sui grandi patrimoni su cui pare Pd, Avs e Cinque Stelle – questi ultimi con qualche remora – sono riusciti a trovare un accordo, è sacrosanta per mille motivi.

Perché buona parte della spesa pubblica, circa il 12% ogni anno, è finanziata a debito – cioè gentilmente offerta dalle prossime generazioni, che ricche non sono – e la spesa per interessi ci costa ogni anni circa 100 miliardi di euro.

Perché in Italia il gettito delle tasse sul reddito è quasi cinque volte quello sui patrimoni.

Perché la metà delle tasse sul reddito le pagano i lavoratori dipendenti e quasi la metà della restante metà la pagano i pensionati.

Perché in questi anni i redditi da lavoro sono stati erosi dall’inflazione mentre il valore degli immobili è aumentato del 16% in cinque anni, mentre l’indice della Borsa di Milano è cresciuto di quasi 5 punti percentuali solo nell’ultimo anno.

Perché il 5% degli italiani – le persone che hanno un patrimonio sopra il milione di euro – controlla circa il 50% di tutta la ricchezza nazionale.

Ma soprattutto perché in Italia ci sono circa 5 milioni di persone che vivono in povertà assoluta – che diventano 8 se si aggiungono quelli che vivono in povertà relativa – e il governo Meloni, anche in quest’ultima legge di bilancio, così come nelle precedenti, non ha fatto nulla per loro. Ha abbassato un po’ le tasse al ceto medio, le ha tagliate alle partite Iva che prendono tra il 85mila e i 100mila euro, certo. Ma chi sta peggio, solo qualche briciola.

Perché non c’è “spazio di bilancio”, dicono. Tradotto: perché non ci sono i soldi.

E allora troviamoli, questi soldi: tassare all’1% i patrimoni sopra i 2 milioni di euro, prime case escluse, produrrebbe ogni anno un gettito stimato minimo attorno ai 20 miliardi di euro, stando alle stime della Cgil e del Comitato 1% Equo – anzi, a dire il vero la CGIL dice 26 miliardi.

Stiamo prudenti: se a questo giro avessimo avuto 20 miliardi di euro – la legge di bilancio ne ha messi a disposizione 12, cui se ne aggiungono 14 vincolatissimi agli investimenti energetici e militari, comunque a debito, in deroga alle regole del patto di stabilità che questo governo ha firmato – avremmo potuto fare un sacco di cose.

Ad esempio, dare alle Regioni i 3 miliardi in più che chiedevano per la sanità pubblica. O reintrodurre il reddito di cittadinanza, che costa 7 miliardi all’anno circa. E ci sarebbero rimasti 10 miliardi almeno per dimezzare il contributo del 9,19% che, a ogni busta paga, i lavoratori con un reddito annuo lordo sotto i 25mila euro devono versare come contributi all’INPS. O per estendere la no tax area fino ai 25mila euro di reddito, scegliete voi. Tutte misure strutturali, non assaggi con lo stuzzicadenti sopra.

Tutto questo avrebbe prodotto benefici enormi ai ceti meno abbienti. A chi cerca lavoro e non lo trova. A chi un lavoro ce l’ha ma fatica ad arrivare a fine mese, perché lo stipendio è troppo basso e i prezzi crescono troppo. Tutte cose che producono crescita. Che a sua volta produce un effetto positivo indiretto anche in chi non è coinvolto da queste misure, come i commercianti o i professionisti o gli imprenditori.

Quasi dimenticavamo: se a questo aggiungete che si potrebbe pure reintrodurre la tassa di successione su livelli francesi – loro dalle eredità incassano come minimo 13 miliardi all’anno, noi a malapena uno – ecco che avremmo magicamente anche i soldi per interventi fiscali ancora più radicali sui ceti meno abbienti e sui lavoratori poveri. Il tutto senza farli pagare, attraverso l’indebitamento pubblico, alle generazioni future. Anzi, magari andando addirittura il rapporto debito/PIL.

Se vi sembra tutto assurdo, se ne avete paura, è perché probabilmente siamo talmente abituati a un Paese in cui viene sovratassato solo il lavoro, in cui la spesa si fa a debito, in ui le disuguaglianze aumentano ogni anno e in cui comunque non si cresce, da non riuscire nemmeno a immaginare un’alternativa che non sia tassare i lavoratori e indebitare i giovani.

Ecco: l’alternativa esiste, invece. E almeno a parole, forse, il centrosinistra è finalmente riuscito a capirlo.

Ora, per completare l’opera, gli tocca dire come li spenderebbero, quei soldi. Attendiamo fiduciosi.

(da Fanpage)