“IN ITALIA SERVE UN MINISTERO DEL FUTURO, CHE SI OCCUPI IN MODO TRASVERSALE DI TUTTO QUELLO CHE STA SUCCEDENDO NEL PAESE”… “DOBBIAMO PARLARE DI PIÙ AI GIOVANI” …“L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE È LA SFIDA PIÙ POTENTE CHE ABBIAMO DI FRONTE”



“L’unione è la forza. È stata la forza del nostro progetto a Genova e l’unione è la forza della classe dirigente del campo progressista che la destra non ha. Io voglio dire grazie a chi resta unito, grazie a chi lavora tutti i giorni per l’unione e non per differenziarsi”

“Nel passato il male del campo progressista è stata la corsa alla differenziazione che non produce nessun risultato, bisogna concentrarsi su quello che ci unisce. Devo dire che a Genova ha funzionato molto bene, per cui lo consiglio”. Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, intervenendo all’edizione 13 della Leopolda, in corso a Firenze.

“Io voglio dare una suggestione: credo che in Italia serva un Ministero del futuro, che si occupi in modo trasversale di tutto quello che sta succedendo nel paese. E capire se questo è utile e in che modo impatterà sul futuro”. “Noi siamo costretti come politica a occuparci del quotidiano e purtroppo un grande difetto della politica è inseguire il consenso – ha aggiunto -. Per inseguire il consenso fai fatica ad occuparti del futuro.

Per immaginare il futuro servono scelte coraggiose, servono scelte che riguardano energia, transizione ecologica, tutela dell’industria, sono scelte che tutti noi facciamo nella nostra vita, ogni giorno. E che fa poi la politica nazionale. Questo non deve essere un ministero astratto. Ma un ministero che collabora con il lavoro degli altri ministeri. Quando pensiamo a una grande opera servirebbe una certificazione del ministero del futuro. Credo che la politica debba impegnarsi un po’ di più in questo, non cercare l’applauso di oggi ma nel cercare di capire se poi nella storia quel gesto sarà applaudito”.

Secondo Salis “la politica ha la malattia del taglio del nastro”,

“governare non significa gratificare gli elettori di oggi ma gratificare quelli di domani”.

“Le sfide sono molte, vanno affrontate con coraggio, la sfida più grande è quella dell’Ia. È la sfida più potente che abbiamo di fronte, è qualcosa della quale noi non riusciamo a capire le potenzialità e cerchiamo di normarla e in questo devo dire che il nostro Paese sta facendo anche una normativa nazionale.

Ma l’Ia cambia mentre sto parlando. Dobbiamo chiederci: vogliamo fare parte di questo progresso? La storia ci insegna che chiunque abbia resistito al progresso sia stato spazzato via”.

“Noi come sindaci abbiamo la responsabilità di usare la digitalizzazione per avvicinare le persone agli strumenti di democrazia”, ha aggiunto.

“Genova è una città con l’età media più alta d’Europa e questo chiaramente negli anni ha portato il programma elettorale a parlare sempre di più ai grandi e meno ai giovani, perché c’è la schiavitù del consenso e ti distrai dai tuoi programmi che possono funzionare”.

(da agenzie)

This entry was posted on sabato, Ottobre 4th, 2025 at 22:49 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.