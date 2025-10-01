LA DENUNCIA DEI GIORNALISTI TESTIMONI A BORDO DELLA FLOTILLA: E’ ANCORA IN UNA CELLA CON LE CIMICI E SENZA ACQUA… LE PROTESTE DEL GOVERNO SVEDESE

La denuncia è arrivata dal giornalista Ersin Celik, anche lui uno dei 37 attivisti che insieme alla giovane svedese hanno preso parte alla missione della Global Sumud Flotilla. “Greta Thunberg è stata bendata e costretta a baciare la bandiera israeliana” ha detto ai microfoni della Cnn turca Celik, che è stato rimpatriato oggi insieme ad altri 136 volontari di diverse nazionalità, compresi 26 italiani, ma non Greta.

“Nonostante sia poco più di una bambina, Greta è stata presa di mira dagli israeliani. È stata bendata, ammanettata, trascinata e costretta a baciare la bandiera israeliana”, ha riferito Celik, “ce la avevano con lei perché è un personaggio pubblico che si è esposto negli ultimi mesi contro Israele”.

L’attivista ambientalista ha poi dichiarato ai funzionari svedesi di essere sottoposta a duri trattamenti in custodia israeliana nella sua detenzione successiva al blocco della flottiglia che trasportava aiuti a Gaza. Lo riporta il Guardian che ha visionato un’e-mail inviata dal ministero degli Esteri svedese a persone vicine a Thunberg. Nella corrispondenza un funzionario che ha visitato l’attivista in prigione ha affermato che la ragazza ha raccontato di essere stata detenuta in una cella infestata da cimici, con troppo poco cibo e poca acqua. “L’ambasciata ha potuto incontrare Greta”, si legge nell’e-mail, racconta il

Guardian. La giovane “ha riferito di disidratazione. Ha anche affermato di aver sviluppato delle eruzioni cutanee che sospetta siano state causate dalle cimici”. Thunberg ha poi parlato di “duri trattamenti e ha detto di essere rimasta seduta per lunghi periodi su superfici dure”.

“Un’altra detenuta avrebbe riferito a un’altra ambasciata di averla vista costretta a tenere bandiere mentre venivano scattate foto. Si chiedeva se fossero state distribuite sue immagini”, ha aggiunto il funzionario del ministero svedese.

