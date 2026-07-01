LA TENDENZA ERA STATA CONFERMATA ANCHE DAL SONDAGGIO YOUTREND PER SKY-TG24… ORA VEDIAMO SE IL CAMPO LARGO RIESCE LO STESSO A PERDERE LE ELEZIONI PER L’EGOCENTRISMO DI CERTI SUOI LEADER CHE NON SI VOGLIONO FARE DA PARTE PER ACCORDARSI SU UN CANDIDATO VINCENTE, CAPACE DI PARLARE “OLTRE” GLI STECCATI… IL TICKET VINCENTE? SILVIA SALIS E NICOLA GRATTERI

Lo scorso 3 luglio, anche una rilevazione di YouTrend per SkyTg24 riportava dati critici per il governo, seppure meno nettamente del sondaggio Emg. Il 55% degli italiani esprime un giudizio negativo sul Governo Meloni, mentre il 35% lo valuta positivamente.

Per quel che riguarda le rilevazioni legate al voto, secondo Emg l’affluenza stimata si attesta al 62%, stabile.

Quanto alle intenzioni di voto, la coalizione di centrosinistra sarebbe al 43,9% (+0,2%) con il Pd al 21,0%, il M5s al 12,8%, Alleanza Verdi-Sinistra al 6,0%, Italia viva al 2,5%, +Europa all’1,6%. La coalizione di centrodestra è al 42,8% (-0,5%) con Fratelli d’Italia al 25,0%, Forza Italia all’8,8%, Lega al 7,4%, Noi Moderati all’1,6%. Tra le altre forze politiche, Futuro nazionale 6,7% (+0,1%); il totale del Centro è 4,3% (-0,1%) con Azione al 2,5% e il Partito liberaldemocratico all’1,8%, Altra lista: 2,3% (+0,3%).

Anche la Supermedia Agi/Youtrend di questa settimana certifica infatti il sorpasso di Fn sul Carroccio, come già preannunciato da diversi recenti sondaggi. Fn sale infatti sopra il 6%, crescendo di un ulteriore 0,9% nelle ultime due settimane, mentre il centrodestra nel complesso arretra esattamente della stessa misura, e la Lega scende al 5,8% (-0,4%).

(da agenzie)