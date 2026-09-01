IL DIVARIO È AUMENTATO DI QUATTRO PUNTI RISPETTO A LUGLIO, QUANDO IL RAPPORTO ERA DEL 48% CONTRO IL 41% – IL 46% DEGLI INTERVISTATI CONSIDERA INOLTRE I DEMOCRATICI “PIÙ IN SINTONIA CON LE PREOCCUPAZIONI DEGLI AMERICANI” – PIÙ INCERTA LA SFIDA AL SENATO: I REPUBBLICANI HANNO IL 51% DI PROBABILITÀ DI CONSERVARNE IL CONTROLLO, IN CALO RISPETTO AL 60% DI APPENA DUE MESI FA

I Democratici hanno un vantaggio di 11 punti sui Repubblicani nelle intenzioni di voto per il controllo della Camera in vista delle elezioni di midterm di novembre. È quanto emerge da un sondaggio della Quinnipiac University, riportato da The Hill, secondo cui, se si votasse oggi, il 49% degli elettori registrati vorrebbe una vittoria democratica, contro il 38% favorevole a mantenere la maggioranza repubblicana, mentre il 13% è indeciso o non risponde.

Il divario è aumentato di quattro punti rispetto a luglio, quando il rapporto era del 48% contro il 41%. Il 46% degli intervistati considera inoltre i Democratici “più in sintonia con le preoccupazioni della maggior parte degli americani”, contro il 35% che indica invece i Repubblicani. Il sondaggio è stato condotto dal 3 al 6 settembre su 970 elettori registrati e ha un margine di errore di 3,9 punti percentuali.

Il Gop mantiene attualmente una maggioranza risicata alla Camera, con 218 seggi contro i 214 dei Democratici. Alla convention repubblicana di Dallas, Donald Trump ha invitato ancora una volta gli elettori a “fare finta che sia io sulla scheda” e ha promesso un “Trump dividend” da 5mila dollari a ogni americano adulto in caso di vittoria repubblicana sia alla Camera che al Senato.

Più incerta la sfida per la camera alta: secondo le ultime stime di Decision Desk Hq, i Repubblicani hanno il 51% di probabilità di conservarne il controllo, in calo rispetto al 60% di appena due mesi fa.

(da agenzie)