CHISSÀ COSA AVREBBE DETTO IL PRIMO PRESIDENTE USA NEL VEDERE LA “EAST WING” DELLA RESIDENZA PRESIDENZIALE RASA AL SUOLO PERCHE’ IL TRUMPONE VUOLE SCOATTARE CON I SUOI AMICI NELLA “BALLROOM” DA 400 MILIONI

“Grazie, George, per alcune delle tue idee geniali su questo fantastico complesso militare/sala da ballo!”.

Lo scrive Donald Trump su Truth, in un post in cui allega un video di 10 secondi sviluppato con l’IA, in cui cammina in quella che sarà la ballroom della Casa Bianca con il primo presidente Usa.

Entrambi sembrano indicare suggerimenti e migliorie da approntare al progetto.

E’ l’ultima follia prodotta dal gangster della Casa Bianca che in un Paese normale sarebbe da tempo ricoverato in manicomio criminale.

(da agenzie)