IL GOVERNATORE, NON INDAGATO, È STATO A PALAZZO CHIGI E ALL’USCITA HA SIBILATO: “LE OPPOSIZIONI CHIEDONO LE DIMISSIONI PER QUALSIASI COSA”… GIUSEPPE CONTE LO INCALZA: “LA PREOCCUPAZIONE DEL GOVERNATORE FEDELISSIMO DI MELONI CON IL SUO ALLORA CAPO DI GABINETTO ERA SOLO UNA: ‘SE ESCE QUESTA ROBA, CI FANNO DIMETTERE’. PERCHÉ NON HA INFORMATO TUTTI? MELONI CHE DICE?”

“E’ una questione di tenuta della Regione, perché sta roba qui se va sui giornali…fra due giorni è finita…ci chiedono le dimissioni”. In una conversazione intercettata dalla Finanza di Ancona nell’inchiesta sulla ricostruzione post sisma il primo dicembre 2025, è il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a scagliarsi contro il proprio allora capo di Gabinetto Fabio Pistarelli,

dopo aver ricevuto voci circa condotte inappropriate del collaboratore. Il governatore lo spinse a dimettersi subito, come Pistarelli poi fece il giorno dopo, un anno prima del suo arresto per corruzione a Macerata il 22 ottobre scorso.

“Oggi mi sento una responsabilità nei confronti della Presidente del Consiglio …non posso cominciare un secondo mandato così”, l’ammonimento di Acquaroli a Pistarelli nella conversazione captata un anno fa dalla Dda ed emersa da anticipazioni del Fatto Quotidiano.

Nel pomeriggio il governatore è stato a Palazzo Chigi: “le opposizioni chiedono le dimissioni per qualsiasi cosa”, la risposta lapidaria all’uscita.

“In quel momento per me era importante che lui si dimettesse”, ha detto all’ANSA Acquaroli, ribadendo che a fine 2025 non c’erano indicazioni di reati per Pistarelli, solo “voci”; “gli dissi di denunciare, se non fossero vere, ma l’atteggiamento era incompatibile con il ruolo che ricopriva, io queste voci non le voglio”; “quando mi chiese un aiuto mentre lo stavo rimuovendo, dissi: ‘vediamo’ dopodiché io non ho più fatto nulla”.

Le frasi intercettate innescano una raffica di reazioni politiche. Le opposizioni, anche con i leader, chiedono un passo indietro ad Acquaroli – non indagato – per “gravi responsabilità politiche”. FdI fa quadrato: “è estraneo ai fatti contestati agli indagati” e le intercettazioni ne “confermano il rigore e la correttezza”

La segretaria dem Elly Schlein parla di un “quadro sempre più inquietante” per perché l’ex capo di gabinetto “avrebbe creato un sistema diretto ad influenzare importanti appalti pubblici”; Acquaroli “sarebbe stato a conoscenza dei fatti e ne avrebbe informato il commissario Castelli”;

Pistarelli gli “avrebbe chiesto di attivarsi per cercargli una collocazione professionale alternativa nella struttura commissariale”. “Incredibile che se ne stia parlando così poco, – la chiosa di Schlein – ma possiamo immaginare il motivo”.

“Alle prime avvisaglie dello scandalo che avrebbe travolto la gestione dei fondi – dice il leader M5s Giuseppe Conte -, la preoccupazione del governatore fedelissimo di Meloni con il suo allora capo di gabinetto era solo una: ‘se esce, ci fanno dimettere’. Perché non ha informato tutti?”; “Meloni che dice? Acquaroli rimane ancora al suo posto?” Continuiamo a fare finta di nulla?”.

“Acquaroli ammette che le segnalazioni sul suo capo di gabinetto erano ormai circostanziate. – affermano Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli – E che fa? Teme che la vicenda diventi pubblica e prospetta a Pistarelli un ruolo nella struttura del commissario alla ricostruzione. Poi va in Consiglio regionale e racconta che l’addio era maturato ‘in tempi non sospetti'”.

(da agenzie)