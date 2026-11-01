LA DIRIGENTE SCOLASTICA RICONOSCE LE RAGIONI DELLA PROTESTA E L’INVITO A NON CREARE MURI

«Non si tratta della consueta protesta rituale, ma di un atto politico lucido e appassionato, che collega la vostra condizione quotidiana dentro queste aule alle grandi crisi sociali, economiche e democratiche che attraversano l’Italia e l’Europa». È con queste parole che Giovanna Mezzatesta, la preside del liceo Piero Bottoni di Milano, si rivolge agli studenti che da lunedì 16 novembre hanno occupato l’istituto. In una lettera indirizzata anche alle famiglie e al personale scolastico, la dirigente prende posizione sulle rivendicazioni dei ragazzi e riconosce la fondatezza delle loro preoccupazioni. «Come preside, non posso e non voglio nascondermi dietro il formalismo burocratico», scrive nel testo che Open ha visionato.

«Le vostre domande sono giuste e urgenti»

«Il mio ruolo mi impone certamente di ricordarvi che l’occupazione sospende un servizio pubblico essenziale e comporta responsabilità precise sulla sicurezza e sulla tutela dell’edificio. Ma il mio compito educativo e civile mi impone, prima ancora, di riconoscere che le vostre domande sono giuste, urgenti e non più rinviabili», chiarisce. Si tratta di una presa di posizione che arriva nel pieno di una nuova ondata di mobilitazioni nelle scuole superiori di Milano e di altre città in tutta Italia.

Perché la preside dà ragione agli studenti

La dirigente condivide le critiche dei ragazzi relative ai soldi che vanno all’istruzione pubblica e alle condizioni degli edifici scolastici. «Quando denunciate il sottofinanziamento cronico della scuola pubblica, la fatiscenza delle strutture in cui passate gran parte della vostra adolescenza, la svalutazione economica e sociale del lavoro dei vostri docenti e del personale Ata, dite la verità. Una verità che chi vive la scuola ogni giorno conosce bene e che troppo spesso viene rimossa dall’agenda politica del Paese», scrive la dirigente. Che riconosce poi le preoccupazioni degli studenti per le disuguaglianze economiche e i conflitti internazionali, condividendo la loro idea di una scuola che sia «comunità critica, spazio di emancipazione, presidio antifascista e laboratorio di pace».

«Questa è la scuola in cui credo anche io»

«La vostra citazione di Mark Fisher “È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo” coglie il cuore del problema. Si chiede ai giovani di rassegnarsi a un presente senza alternative, riducendo la scuola a un luogo di mera competizione, di valutazione numerica e di addestramento al mercato», continua la lettera della preside. «Voi invece rivendicate una scuola che sia comunità critica, spazio di emancipazione, presidio antifascista e laboratorio di pace. È esattamente la scuola in cui credo anch’io», chiosa.

La proposta di fare un documento politico condiviso

A fronte di tutto questo, l’invito è a non trasformare l’occupazione in una contrapposizione con il personale scolastico. «Costruiamo ponti, non muri», chiede la dirigente e propone di elaborare un «documento “politico” condiviso» con docenti e studenti. La presidenza si dice pronta a presentare formalmente le rivendicazioni all’Ufficio scolastico, agli enti locali e al ministero dell’Istruzione e del Merito. La lettera è firmata «La vostra preside».

La nuova ondata di occupazioni che divide i presidi

Le occupazioni hanno diviso i dirigenti scolastici. C’è chi sostiene le rivendicazioni degli studenti e chi contesta le modalità della protesta. Al liceo Vittorio Veneto di Milano, il preside ha denunciato i danni provocati durante la prima giornata, tra cui una finestra scardinata e una porta danneggiata, oltre al ritrovamento di una bottiglia contenente benzina e al tentativo di alcune persone estranee di entrare nell’edificio. Dopo aver accolto nove richieste degli studenti, a condizione che interrompessero l’occupazione, il dirigente ha annunciato l’avvio di procedimenti disciplinari, con possibili sospensioni, conseguenze sul voto di condotta e sul credito scolastico ed esclusione dai viaggi d’istruzione.

Posizione diversa da quella di Federico Frati, dirigente del Piccolomini di Siena, che nelle scorse settimane ha invitato ad ascoltare le preoccupazioni dei ragazzi. «Tutto si muove sopra le loro teste e tutto si decide per loro conto. Hanno ragione ad essere preoccupati? La risposta mi pare scontata», ha dichiarato. All’Agnesi di Milano la dirigente Antonella Vilella ha proposto di anticipare la cogestione prevista a maggio, ma gli studenti hanno rifiutato. Ha cambiato approccio invece Massimo Barrella, l’ormai noto preside del Parini, che in passato aveva trascorso la notte nell’istituto occupato per vigilare sui ragazzi. «Ho cambiato linea. Chi assume l’iniziativa di un’occupazione – ha spiegato – deve anche prendersi le responsabilità che gli spettano, senza che ci sia il “guardiano della notte” a proteggerli».

(da Open)