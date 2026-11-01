L’AD FABIO TAGLIAFERRI, L’AUTONOLEGGIATORE DI FROSINONE CARO A ARIANNA MELONI, È ALLA RICERCA DI UNA NUOVA POLTRONA… “DOMANI”: “L’INTENZIONE DI TAGLIAFERRI SAREBBE QUELLA DI CONTINUARE LA CARRIERA MANAGERIALE CON LA SPONDA DEL SOTTOSEGRETARIO FAZZOLARI, E ACCAREZZA L’IDEA DI PRENDERE LE REDINI DI UNA DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FD”

La Ales, Arte lavoro e servizi, società in house del ministero della Cultura, rischia di chiudere tra poco più di un anno, lasciando per strada 2.500 dipendenti. La norma prevede che solo fino alla fine del dicembre 2027 possa fornire i servizi, tra cui quelli al Colosseo e la gestione delle scuderie del Quirinale, al Mic. Un altro pasticcio del governo Meloni.

La volontà del ministero dell’Economia, guidato da Giancarlo Giorgetti, è quello di bandire i concorsi per le assunzioni. Mettendo fine al sistema delle proroghe sul contratto tra il Collegio Romano e la spa. Un meccanismo che aumenta i costi.

L’evoluzione dei fatti è preoccupante sia per il disinteresse del ministro Alessandro Giuli sia per la “leggerezza” di fronte alla vicenda del presidente e amministratore delegato, Fabio Tagliaferri, fedelissimo delle sorelle Meloni, piazzato al vertice di Ales senza specifiche competenze in ambito culturale.

Tagliaferri già progetta il suo futuro altrove, anche se il mandato scade nell’aprile 2028 dopo il rinnovo della carica arrivata nel 2025. Le ambizioni non mancano. In un primo momento sembrava un nome in lizza per un posto nel futuro Parlamento, nel suo territorio (Frosinone) o comunque come una risorsa di Fratelli d’Italia nel Lazio.

L’attività di Ales, infatti, è sempre molto attenta alla Ciociaria. Arianna Meloni non avrebbe problemi a trovare un seggio blindato, nonostante la grande fame di posti in vista della prossima legislatura.

L’intenzione di Tagliaferri sarebbe tuttavia quella di continuare la carriera manageriale con la sponda del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. La gestione di Ales è stata presentata come un fiore all’occhiello.

Ma i risultati sono connessi alla maggiore generosità del ministero nei confronti della società. È scritto nella relazione de budget del 2026: c’è stato un «aumento rispetto allo scorso esercizio per effetto della crescita dei ricavi che sono passati da 101 milioni di euro a 107 milioni di euro». L’incremento, aggiunge il documento, si è registrato «per effetto di nuove commesse affidate dal Mic e dagli incassi previsionali della mostra Egiziana in esposizione alle Scuderie del Quirinale». Del resto di pari passo sono aumentati i costi «passando da 97 milioni del 2025 a 102 milioni di euro del 2026».

Il primo desiderio di Tagliaferri era quello di ottenere la guida di una delle società della galassia di Cassa depositi e prestiti. Operazione che non ha trovato il gradimento di Palazzo Chigi nella figura di Fazzolari. Per questo l’attuale ad di Ales accarezza l’idea di prendere le redini di una delle società del gruppo Ferrovie dello stato, in questo caso con il placet del potente sottosegretario. Ales, quindi, potrebbe non essere più la priorità per Tagliaferri.

Il futuro della società è ostaggio di uno scontro politico. A oggi il Mic è autorizzato ad avvalersi dei servizi della società fino al 31 dicembre 2027. Senza interventi, dopo quella data, i circa 2.500 dipendenti si troverebbero a spasso da un giorno all’altro. Con pesanti ricadute anche sulla gestione del patrimonio culturale italiano.

Il Mef pretende un riordino con i concorsi, previsti dalla legge, mettendo fine al meccanismo dei rinnovi. L’attuale meccanismo disperde risorse. I sindacati hanno annunciato, con una lettera ai vertici ministeriali, lo stato di agitazione e l’avvio di una serie di assemblee. Giuli ha preso sottogamba il dossier: già a settembre gli era stato chiesto un incontro da parte delle sigle sindacali.

Altri due solleciti sono finiti nel nulla. Il ministro ha demandato a Tagliaferri il compito di parlare con i dipendenti. Secondo quanto risulta a Domani, comunque, Giuli ha avuto un’interlocuzione con Giorgetti. Il contenuto resta ignoto. Il messaggio informale che è stato recapitato ai sindacati è quello di non preoccuparsi, perché il governo sta lavorando a una soluzione. Posizione generica e giudicata poco convincente.

(da EditorialeDomani)