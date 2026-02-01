SALVINI NON HA ALCUNA INTENZIONE DI DARE LA VICESEGRETERIA A UN BIG COME ZAIA O FEDRIGA… L’EX DOGE DEL VENETO INTENDE METTERE A FUOCO LA SUA IDEA DI LEGA CON IL PODCAST “IL FIENILE”



La fuoriuscita dalla Lega di Roberto Vannacci non può lasciare tutto come prima nel partito. Che in queste ore sembra dividersi su opzioni strategiche diverse. Da una parte coloro che pensano che la Lega debba «tornare a fare la Lega», autonomia e sindacato di territorio in primo luogo.

Dall’altra coloro che pensano che i temi della sicurezza, Vannacci o non Vannacci, sono altrettanto parte dell’identità del partito. Con un problema che il parlamentare riassume così: «Alcune delle cose che dice le penso anch’io. Ma io non posso dirle se sono al governo. E quelle che dice lui, peggio mi sento, rendono meno credibili quelle che dico io».

Dentro al partito la discussione è calda. Ieri il governatore lombardo Attilio Fontana ha rilasciato al Foglio un’intervista titolata così: «Vannacci non c’entra nulla con la Lega, basta fare la destraccia. O Zaia o Fedriga vice» di Salvini.

In realtà, è difficile che il vuoto lasciato da Vannacci nel pacchetto di testa della Lega venga immediatamente riempito. Proprio perché quello sarebbe un messaggio che Salvini ora non ha alcuna intenzione di dare. Peraltro, Fedriga — che ieri ha detto di aver brindato con Ribolla all’uscita di Vannacci — è già presidente del Friuli-Venezia Giulia, della Conferenza delle Regioni e, da ieri, anche dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas). Mentre il Veneto già oggi ha tra i vicesegretari leghisti il governatore Alberto Stefani.

Quanto a Luca Zaia, mentre si inaugurano le Olimpiadi da lui volute, intende mettere a fuoco la sua idea di Lega con il podcast Il fienile, simbolo di valori tradizionali lontanissimi da quelli vannacciani: lui sarà l’intervistatore di un lungo elenco di celebrities oggi ancora riservato.

Senza dimenticare che l’ex governatore veneto è anche un guru della comunicazione, una corazzata social da 80 milioni di visioni al mese suddivise tra le diverse piattaforme. Certo, tra i leghisti circola il nome di Luca Toccalini, oggi responsabile di Lega Giovani, come possibile vicesegretario. Ma, appunto, non è detto che sia faccenda dei prossimi giorni. Più in fretta potrebbe arrivare la

designazione di Susanna Ceccardi a vicecapogruppo dei Patriots for Europe: gli alleati avevano respinto la candidatura di Vannacci a suo tempo proposta da Salvini.

(da Corriere della Sera)

