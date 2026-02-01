“COMPLIMENTI A CARLO CONTI, ABBIAMO ANCHE ANDREA PUCCI, QUELLO CHE FA BODYSHAMING SU ELLY SCHLEIN, BATTUTE OMOFOBE E FINEZZE VARIE”

“Carlo Conti è davvero l’uomo nero”, si legge su X, e sotto al testo parte un video del Duce impegnato in una delle sue arringhe a mento alto.

“Chiamare Pvcci” – scritto proprio così, con la v al posto della u, a richiamare il Lvi mussoliniano – “è il punto più basso raggiunto da questo Festival meloniano, punto di non ritorno.

Imbarazzo, mestizia. Conti un burocrate, altro che direttore artistico. Non mi sorprende però, mai piaciuto, sempre stato sopravvalutato”, dice un altro.

Ma il social network dei messaggi telegrafici in poco tempo diventa un unico papiro di parole che si scagliano molto aspramente contro la rivelazione mattutina di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di Sanremo, quella di avere il cabarettista Andrea Pucci come co-conduttore sull’ambitissimo palco dell’Ariston giovedì 26 febbraio.

“Negli anni in cui c’è una bellissima spinta dal basso nella stand up italiana, con comiche e comici incredibili, a Sanremo invitano il solito cafone che faceva ridere forse nel 1996. Forse. E non solo in questa edizione. Boh, raga, capito che è TeleMeloni, ma avete istinti suicidi”, osserva una utente.

“Pucci, quello misogino, razzista e fascio? La voglia di seguire questo Sanremo è pari a zero” e “Anche il comico Pucci a Sanremo. Pucci, quello che ‘ti infilavano il tampone in una narice, se erano stronzi anche nell’altra, se erano ancora più stronzi

in bocca, se invece ti chiamavi Zorzi, nel culo”, messaggio che ripropone l’indelicata (eufemismo) battuta con la quale il comico, nel 2022, attaccò in uno dei suoi spettacoli l’influencer, vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi.

Non ultima, anzi probabilmente è stata tra i primi, c’è la giornalista e personalità televisiva Selvaggia Lucarelli che ha dato il via a una sequela di repliche al vetriolo sotto al suo post: “Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. È un bel presidente!”.

La sfilza di tweet è arrivata dopo che nella mattinata, con un video pubblicato sui social, Carlo Conti ha confermato le voci della co-conduzione di Lillo e l’aggiunta di un nuovo nome, quello appunto di Pucci voluto, ma ancora non è ben chiaro da chi, sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo.

Intanto, Pucci dimostra tutta la sua caratura di comico con un post sul proprio profilo Instagram che lo ritrae nudo

(da agenzie)