LE RILEVAZIONI DI PALAZZO CHIGI: IL PREMIO DI MAGGIORANZA E’ A RISCHIO

La puntata di Che tempo che fa con Beppe Grillo ha conquistato il 10,3% di share, con picchi del 12% proprio nel corso dell’intervento del fondatore M5S. E, spiega Repubblica, c’è l’ipotesi di un aiuto dell’ex garante al progetto di Alessandro Di Battista. A cui il Movimento non crede: «Faccia pure, pensa di essere ancora nel 2013». Eppure, dicono quelli vicini a Grillo, «Beppe non si tirerebbe indietro nel sostenere Alessandro. Anche perché così facendo farebbe un bello sgambetto a Giuseppe Conte».

I sondaggi

Dopo l’analisi commissionata ad Ipsos dall’associazione qualche settimana fa, secondo Antonio Noto il partito dibattistiano «oscilla tra un 3% minimo fino a un massimo del 5%». In caso di vittoria di Elly Schlein alle primarie «andrebbero a confluire su Di Battista tutti i voti dei M5S delusi». Mentre Alessandra Ghisleri spiega ad AdnKronos che il suo potenziale «si aggirerebbe intorno a un buon 3%». Fabrizio Masia di Emg stima Schierarsi intorno al 5-6% e assicura: «Di Battista potrebbe levare al centrosinistra anche un 3-4% di elettori».

Intanto, fa sapere Tommaso Ciriaco, a Palazzo Chigi gira un foglietto con un numero: 17,5%. Rappresenta quanto potrebbero prendere alle elezioni le forze al di fuori del centrodestra e del Campo Largo. Con l’aiuto di Elon Musk, Steve Bannon, gli amici del Cremlino. Secondo la legge elettorale se nessuna coalizione tocca il 42% scatta il proporzionale puro. Lo Stabilicum che diventa “Caossellum” sarebbe il capolavoro al contrario di Giorgia Meloni. Le due coalizioni potrebbero finire entrambe al 41,99%: in questo caso basterebbe il 16,02% fuori dai poli per far saltare il premio di maggioranza.

La percentuale

Come si arriva al 17,5%? Futuro nazionale al 7,5%, un movimento di Beppe Grillo e Alessandro Di Battista al 3,5%, la somma degli altri “piccoli” non allineati al 2%, Carlo Calenda al 4,5% (anche se Azione è filo-Ucraina e non ha rapporti con i Maga e Musk). Nell’ultima supermedia di Youtrend Vannacci è al 6,2% (in calo dell’1,1% dal 7,3%), Azione al 3,3%, mentre vanno testate le liste più piccole e quella – ancora da lanciare – di Grillo e Di Battista. «Di Battista? Gli darei una mano, per me è un fratello minore», dice Grillo.

Il problema

C’è un problema però. Con la nuova legge elettorale servono fino a 450 mila per presentarsi in tutte le circoscrizioni. Con una variabile: la Consulta, a inizio 2027, potrebbe cancellare l’obbligo, agevolando la corsa di Schierarsi.

(da agenzie)