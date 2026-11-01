LE CARTE DELL’INCHIESTA SU DE GENNARO: L’OSSESSIONE PER CONTORNO, LE CASSETTE DI PESCE AL PENTITO E LA RICHIESTA DI INCONTRARE “IL PRINCIPALE”

Roberto Saviano torna oggi su Repubblica sulle carte dell’inchiesta per depistaggio che ha coinvolto Gianni De Gennaro. E nota che Totuccio Contorno è l’ossessione dell’ex capo della polizia negli ultimi mesi di vita. Lo si vede dagli scambi tra l’ex pentito e il braccio destro di De Gennaro, Franco Pacetto: «Ora vediamo questo magistrato che lo mando a fanculo e finisce la storia». Pacetto risponde con tre parole: «Mi raccomando, eh». Contorno, assicurato il silenzio, passa subito al pesce. «Quando vieni a casa mia vedi se trovi un po’ di gamberoni, quelli grossi, e li porti, magari una cassetta».

De Gennaro e l’ossessione per Contorno

Pacetto dice che può portarli solo congelati, Contorno glielo concede: «Pigliali congelati, va bene?». E aggiunge: «Ci porti i gamberoni e qualche polpo grosso, Franco. Uno, due polpi, portali». Secondo Saviano questo tipo di linguaggio è all’interno di una logica mafiosa.« Io vi sto facendo un favore, e un favore si celebra con una mangiata di pesce, i gamberoni sono il riconoscimento che il debito c’è. Poi arriva la richiesta vera: “Gli dici che lo vorrei incontrare al Principale tuo, va bene?”».

La Barbera e Scarantino

Per capire il contesto di quanto sta accadendo bisogna passare per Arnaldo La Barbera. Secondo le sentenze fu lui, capo della Squadra mobile di Palermo, a costruire il falso pentito Vincenzo Scarantino, il ragazzo della Guadagna che si accusò della strage di via D’Amelio. La tesi è che la strage di Capaci la vuole Cosa Nostra per punire Giovanni Falcone del maxiprocesso. Quella di via D’Amelio invece arriva 57 giorni dopo, «costruita in fretta, e sembra il rovescio: la politica, o un pezzo di potere, che ha in pancia Cosa nostra e deve fermare Borsellino prima che arrivi a capitali imprenditoriali e finanziari che avevano costruito un intero sistema politico».

I due De Gennaro

Cosa temeva quindi De Gennaro? Il 25 febbraio 2026 confida a Tommaso Profeta di aspettarsi «la qualunque». Più del processo sembra temere un’archiviazione «di quelle a mascariare», una chiusura che lo lasci sporcato davanti a tutti. «Una cosa mediatica». Quasi un anno prima, il 28 marzo 2025, nel suo ufficio di via Caetani, aveva detto a Natoli quale fosse la sua paura: «A me quello che mi fa paura è questi vogliono riscrivere la storia d’Italia… senza sapere di che parlano». «La storia d’Italia l’ha scritta anche uno come lui, e una parte di quella storia l’hanno chiusa nei cassetti e negli hard disk. Un paese che non riesce mai a risolvere con la verità le sue vicende più oscure vive di ricatti costanti, e fa paura».

(da Open)