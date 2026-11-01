TRA LE INTERCETTAZIONI DEPOSITATE AGLI ATTI DELL’INDAGINE DELLA PROCURA DI CALTANISSETTA, CE N’È UNA IN CUI DE GENNARO COMMENTA IN MODO POCO COMMENDEVOLE LE NUOVE RIVELAZIONI NELL’INDAGINE PALERMITANA SULL’UCCISIONE DI SUO FRATELLO PIERSANTI. MA LA PRESENZA O ASSENZA DI MATTARELLA ALLE ESEQUIE SARÀ INTERPRETATA COME UN MESSAGGIO SUL CASO – PER DE GENNARO CI SARANNO “FUNERALI SOLENNI”, MA NON DI STATO

Alla fine, per De Gennaro, saranno “funerali solenni”, non di Stato, come aveva proposto un ex-presidente della Camera (Violante), appoggiato da un pari grado (Fini). Il caso dell’ex capo della Polizia morto suicida non rientra strettamente tra le categorie per cui questo genere di cerimonia è prevista (i morti in servizio).

A decidere per un’eccezione avrebbe dovuto essere la premier Meloni, ma non lo ha fatto. Non solo per le caratteristiche della morte, ma perché De Gennaro ha compiuto il suo gesto esplicitamente in polemica con il Procuratore di Caltanissetta De Luca, che da tre anni indagava su di lui per depistaggio. E De Luca è un alleato di fatto della Presidente della Commissione Antimafia Colosimo, che sta lavorando sull’arcinota inchiesta “Mafia e appalti”, la quale, periodicamente, appare e scompare nelle cronache giudiziarie.

Non meraviglia che una lettura, o rilettura, non propriamente giudiziaria della recente storia italiana finora non sia approdata a uno sbocco processuale. Tuttavia, se si dimostrasse – ma dopo la morte sarà più difficile – che De Gennaro aveva svolto opera di depistaggio per cancellare qualsiasi possibile collegamento tra Berlusconi e le stragi, sarebbe meno difficile, o non più impossibile.

Il silenzio del Colle è spesso formula rituale, quando appunto dalle / stanze del Quirinale non esce neanche un cenno utile a azzardare un’interpretazione su una vicenda di stretta attualità, in cui se la bilancia del presidente della Repubblica pendesse anche poco da una parte rispetto all’altra avrebbe un rilievo.

Il silenzio del Colle sul suicidio di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza, stavolta è più di una formula. Le consuete «bocche cucite» stavolta sono più cucite che mai, in ogni stanza del palazzo. La mattina della scoperta della morte di De Gennaro, Sergio Mattarella ha fatto sapere di aver telefonato al di lui fratello Andrea, che è capo della Guardia di Finanza, incarico scaduto ma che lo stesso presidente ha prorogato fino a fine anno. In quella telefonata sono arrivate parole di cordoglio, ma il contenuto è stato tenuto comprensibilmente riservato.

Mattarella non vuole dare adito ad alcuna sovrainterpretazione dei suoi gesti, né tradire in alcun modo i suoi sentimenti. La ragione è intuibile: non vuole che il Colle sia trascinato in nessuna delle polemiche che in queste ore si consumano nella politica. Men che mai quelle fra la politica, segnatamente la maggioranza, e le toghe di Caltanissetta.

Una scelta ad alto tasso istituzionale, dunque, che prevale sulla comprensione umana e sulla pietas cristiana verso la famiglia di un uomo dello Stato colpita da un lutto irrimediabile. Una scelta necessaria, anche in attesa di leggere le carte che De Gennaro ha lasciato per la procura di Caltanissetta, destinate a investire le istituzioni: certamente la commissione Antimafia che della Procura di Caltanissetta aveva fatto un epicentro di nuovo eroismo. Ma anche la giustizia. Mattarella è il capo del Consiglio superiore della magistratura.

A Caltanissetta la giudice per le indagini preliminari Giulia Zappalà ha rigettato la richiesta di arresto di De Gennaro da parte del procuratore Salvatore De Luca. Pende un ricorso, ormai sugli altri imputati. Il caso, nella magistratura, potrebbe essere ordinario ed invece è già delicatissimo. Il capo del Csm non può e ritiene di non dovere sbilanciarsi in alcuna maniera, dopo gli attacchi scomposti contro i pm di ministri e leader di peso come Matteo Salvini, Antonio Tajani e Guido Crosetto.

Intercettazioni e teoremi C’è però qualcosa in più che consiglia il massimo della neutralità del Colle, e del silenzio, su questa storia drammatica. Tra le intercettazioni depositate agli atti dell’indagine della procura di Caltanissetta, ce n’è una in cui De Gennaro commenta le nuove rivelazioni nell’indagine palermitana sull’uccisione di suo fratello Piersanti.

È il 14 novembre 2025, l’ex capo della polizia sta incontrando nel suo studio al Centro studi americani l’amico Francesco Gratteri, ex prefetto e dirigente della Polizia di Stato. I due parlano delle indagini e di Salvatore Contorno, l’ex killer indagato e inseguito da ombre e misteri. Gli inquirenti dicono che De Gennaro «si diceva rassegnato ad attendere la fine delle indagini mostrando di temere una eventuale imputazione per “depistaggio”».

Per sostanziare questa preoccupazione, De Gennaro commenta pure l’indagine della procura di Palermo per depistaggio che vede imputato Filippo Piritore, ex poliziotto e prefetto, nell’inchiesta sull’omicidio dell’allora presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella, avvenuto il 6 gennaio 1980. Dice De Gennaro: «C’è questa cosa di Piritore che mi ha lasciato molto preoccupato… nel senso…se questo è il modo di procedere». Insomma, non solo Caltanissetta, ma anche il modo di procedere della procura palermitana che indaga su nuove piste del delitto non lo convinceva affatto. De Gennaro però ostenta tranquillità e continua: «Fate quello che cazzo volete!». Gratteri gli risponde: «Ma chissà che cazzo di disegno c’è insomma…non si capisce che cazzo di disegno c’è».

La giudice Zappalà, che ha respinto la richiesta di arresto, dà un’interpretazione distante da quella della procura: «L’intercettazione appare presa, come esempio da De Gennaro, non tanto con la preoccupazione di chi reputa di poter essere fondatamente considerato autore dello stesso reato a lui contestatogli, ma come parametro, in chiave profondamente critica, di chi teme che anche a sé possa essere applicato un teorema che reputa sbagliato».

Esequie solenni o di Stato Non sono questioni che possano toccare il capo dello Stato.

Che prima della svolta tragica della vicenda, era descritto comunque come molto irritato per gli scontri fra maggioranza e opposizione in commissione Antimafia. Ora, nonostante tutto, le tensioni non sono tacitate, anzi. E il presidente dovrà continuare a mantenere il profilo che ha scelto, in rappresentanza dello Stato e dell’unità del paese. Anche nella scelta se presenziare o no ai funerali di De Gennaro.

Una data ancora non c’è, sarà decisa dopo l’autopsia che dovrebbe eseguita oggi all’Ospedale di Careggi, a Firenze, dove è il corpo dell’ex poliziotto. A ieri l’ipotesi era mercoledì, o giovedì. La destra chiede che siano funerali di Stato, lo ha fatto anche l’ex presidente della Camera Luciano Violante.

La legge li prevede per alte cariche istituzionali, ma la decisione può essere presa anche dal Consiglio dei ministri

che per tradizione ospita quelle di esponenti delle istituzioni o delle forze armate.

La presenza di Mattarella, o la sua assenza, sarebbe oggettivamente un messaggio al paese, e ai magistrati, tutti. In una direzione o in quella opposta.

(da Domani)