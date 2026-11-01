A VIA DELLA SCROFA, SEDE DI FRATELLI D’ITALIA, HANNO STILATO UN FILE EXCEL CON ASSENZE, VOTAZIONI EFFETTUATE, MISSIONI DI TUTTI ELETTI DI QUESTA LEGISLATURA. UN DOCUMENTO CHE TORNERÀ UTILE AL MOMENTO DI DECIDERE CHI RICANDIDARE E SOPRATTUTTO IN QUALE POSIZIONE – IN PIENA SESSIONE DI MANOVRA LA DUCETTA PROVA DISPERATAMENTE A SERRARE I RANGHI MA ORMAI SIAMO AL “LIBERI TUTTI”…

«Ce ne ricorderemo». Se c’è una cosa che Giorgia Meloni veramente non tollera sono le assenze in Aula non giustificate dei «suoi» (nell’accezione estensiva di centrodestra). Tutte le volte che le raccontano di certe pigrizie e sciatterie è solita scuotere la testa e ripetere: «Ragazzi, questi non se ne rendono proprio conto».

Ieri il fatto si è riproposto in Senato quando alla maggioranza, per ben due volte, è mancato il numero legale sul decreto Ambiente. Fin qui sarebbe un apologo sulla «dolce vita» dell’eletto, anima vagula blandula, senza agenda né orologio e con il trolley sempre in moto. […]

A relazionare sul caso in Consiglio dei ministri è stato Luca Ciriani, che ha la delega ai rapporti con il Parlamento e l’ingrato compito di andare a cercare — tutte le volte che c’è una conta — i parlamentari in giro per Roma.

Ecco «questo non si può». Meloni è intervenuta per dire che serve responsabilità e che occorre presidiare le Camere. Da qui quel «ce ne ricorderemo» nei confronti degli «onorevoli uccel di bosco».

Un avvertimento rafforzato dal ministro Giancarlo Giorgetti, con pragmatismo varesotto, con la più facile delle soluzioni pronto-uso. Il titolare dell’Economia ha detto che basta prendere i nomi degli assenti e informarli che non saranno candidati.

Non è un mistero, per esempio, che nei meandri di via della Scrofa, sede di Fratelli d’Italia, ci sia un file Excel con lo storico degli eletti di questa legislatura: assenze, votazioni effettuate, missioni. Un libro che tornerà utile al momento di decidere chi ricandidare e soprattutto in quale posizione. In piena sessione di Manovra — con le elezioni anticipate che continuano a fare capolino — il governo vuole serrare i ranghi.

L’agenda prevede il seguente ruolino di marcia: il 18 il testo approderà in Aula e il 22 sarà licenziato dalla Camera, per essere approvato — blindato — in Senato prima di Capodanno. Se ci sarà il sì di Montecitorio il 22 i deputati dovranno approvare il giorno dopo il decreto Bollette. In caso di pasticci sulla Manovra ritorneranno durante le feste per il Bollette.

Nel corso dei vertici che si sono susseguiti dalla mattina a Palazzo Chigi si è deciso che il fondo parlamentare per gli emendamenti salirà da 120 a 150 milioni. Un tesoretto elettorale che servirà alla maggioranza ma anche alle opposizioni (in quota 60-40) per i piccoli interventi territoriali.

Inoltre, è stato detto ai ministri che le proposte di emendamenti governativi dovranno passare da via XX Settembre e da Palazzo Chigi per evitare l’effetto «esce dalla porta entra dalla finestra». Allo stesso modo gli emendamenti che saranno bocciati dal governo non potranno essere riproposti dai singoli parlamentari.

Quello di ieri è stato anche il primo Consiglio dei ministri dopo il suicidio di Gianni De Gennaro: l’argomento non è stato toccato.

Sul condono, la palla passa a Salvini, che come ministro competente proporrà un testo che vada bene a tutti per superare gli emendamenti. Avviso ai naviganti sulle concessioni idroelettriche: il tema non dovrà passare dalla Manovra. Per il resto, tutti convocati, niente scherzi. Altrimenti qualcuno se ne ricorderà. Parolina magica: liste.

(da agenzie)