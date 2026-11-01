DAL NOVEMBRE 2023 I LAVORATORI DIPENDENTI REGISTRATI HANNO PERSO L’8,2% DEL PROPRIO POTERE D’ACQUISTO. LA POVERTÀ È SALITA AL 32,3% NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2026, MENTRE LA DISOCCUPAZIONE HA RAGGIUNTO IL 7,9%. TRA I DATI PIÙ PREOCCUPANTI C’È L’INDEBITAMENTO DELLE FAMIGLIE

Tutto il suo progetto politico era incentrato su un solo obiettivo: uscire dalla crisi economica e risanare le finanze del Paese. La sua campagna elettorale è stata fatta brandendo una motosega, con cui simbolicamente avrebbe tagliato tutti i costi pubblici che pesavano sulle casse dello Stato.

Eppure, quasi tre anni dopo l’elezione dell’ultraliberista Javier Milei come presidente dell’Argentina, il Paese è entrato ufficialmente in recessione. Dopo che i dati ufficiali sul Pil del terzo trimestre dell’anno, diffusi martedì scorso, hanno confermato due trimestri consecutivi di contrazione (ovvero una diminuzione dell’attività economica rispetto al periodo precedente), la notizia è diventata ufficiale.

Un duro colpo per Milei che ha incentrato il successo del suo governo sul presunto “miracolo economico” con cui avrebbe risolto la crisi in Argentina, regolato l’inflazione e ridato nuova linfa al mercato del lavoro.

La povertà è salita al 32,3% nel primo semestre del 2026, mentre la disoccupazione ha raggiunto il 7,9%.

Secondo un’analisi del media argentino Chequeado, inoltre, dal novembre 2023 i lavoratori dipendenti registrati hanno perso l’8,2% del proprio potere d’acquisto, con una contrazione particolarmente marcata nel settore pubblico, dove la perdita ha raggiunto il 16,5%. Ma non solo, dall’inizio del governo guidato dall’“anarcocapitalista” Javier Milei, in Argentina hanno chiuso oltre 32.000 imprese.

“Non si registrava una contrazione così forte da 24 anni”, afferma l’analista economico Guido Zack, direttore dell’area economica di Fundar, centro studi che ogni mese divulga un rapporto sul numero di imprese che hanno chiuso. Milei e il suo governo hanno ridotto radicalmente le spese pubbliche, licenziando oltre 50.000 impiegati pubblici e tagliando i sussidi statali. Mentre hanno puntato moltissimo sugli investimenti dall’estero e le esportazioni, soprattutto di gas e petrolio.

Diversi sondaggi pubblicati in Argentina nelle ultime settimane registrano una crescente preoccupazione della popolazione per la situazione economica, in particolare per quanto riguarda l’occupazione e i salari. Tra i dati più preoccupanti c’è l’indebitamento delle famiglie: il 12,7% dei crediti personali e delle carte di credito risulta in stato di insolvenza, un record storico nel Paese. «Non si tratta più soltanto di persone che non arrivano a fine mese, ma che iniziano il mese già con un saldo negativo», osserva Candelaria Boto, economista.

(da agenzie)