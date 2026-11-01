IL GOVERNO TIRA FUORI DIECI MILIONI DI EURO PER I COMPENSI DEI NUOVI ORGANISMI MA NON METTE NULLA PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLE PROVINCE. GLI ENTI LOCALI (CHE NON SONO MAI SCOMPARSI) ACCUSANO UN DEFICIT STRUTTURALE DI 900 MILIONI

Parlare di araba fenice per le Province sarebbe forse troppo scontato. Ma non si trova metafora migliore per raccontare l’eterno ritorno degli enti intermedi che da venti anni almeno la politica s’impegna, e in alcuni casi prova, a eliminare e puntualmente la stessa politica tiene poi in vita.

Con il colpo di scena finale: il ritorno adesso di duemila tra presidenti, assessori e consiglieri con annessi compensi. Così prevede infatti il testo unico sugli enti locali approvato ieri in Consiglio dei ministri.

La riforma prevede l’elezione diretta del presidente. E se chi vince ottiene il 40% dei voti scatta un premio alle liste collegate del 60% dei seggi. Per la composizione e i compensi dei nuovi organismi varranno le regole “precedenti la riforma del 2014”.

Rispuntano i politici con relativi gettoni (sono stanziati al momento 10 milioni) mentre gli 88 enti, che tuttora esistono ma non hanno presidenti eletti, sono ingessati e non possono garantire nemmeno il minimo ordinario, cioè manutenzione stradale ed edilizia scolastica, perché il governo nella manovra ha tagliato loro i fondi.

Le Province lamentano un deficit “strutturale” per l’attività e il pagamento di 16.500 stipendi pari a circa 900 milioni di euro: ci sono oggi trasferimenti da entrate fiscali per un miliardo che servono a pagare i dipendenti e poco più.

Sì, perché in realtà dopo venti anni di annunci e tentativi di eliminazione, le Province non sono scomparse: solo avevano perso la parte “politica”, quel carrozzone di consiglieri, assessori e presidenti che ora ricompaiono con tanto di elezione diretta (altri costi in arrivo per garantire l’apertura delle urne) al posto dell’attuale mesta scelta di consigli di secondo grado, selezionati tra i consiglieri comunali.

Considerati i tempi necessari a rendere operativa la riforma, «l’obiettivo è un election day nel 2029, insieme alle elezioni europee», dice Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente dell’Unione delle province.

(da Repubblica)