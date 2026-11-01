CHI POTREBBE “SALIRE” E’ IL 37ENNE CAPO DELL’ON-LINE, DAVIDE CASATI. PER GLI ALTRI E’ FINE CORSA… OLTRE LA NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE DEL TGLA7 (FLORIS IN POLE PER IL DOPO-MENTANA), PER CAIRO SI APRE UNA NUOVA PARTITA: LA DIREZIONE DELLA “GAZZETTA” – IL RITRATTO DEL 67ENNE BARIGELLI, PASSATO PER “IL MESSAGGERO” E IL “CORRIERE DELLO SPORT”: CARATTERE DURO, POCHE PAROLE, FEDELISSIMO DI URBANETTO

Con il probabile arrivo di Stefano Barigelli alla direzione del “Corriere della Sera” al posto di Luciano Fontana, il terrore ha preso casa ai piani alti di via Solferino, affollati da una pletora di vicedirettori, spesso già in pensione.

Barigelli, che sarà chiamato a fare pesanti tagli nel quotidiano, è di casa: al “Corriere” fu già caporedattore dello sport, prima di passare alla “Gazzetta dello Sport”, fare il vicedirettore al “Messaggero”, essere condirettore del “Corriere dello Sport”, per poi tornare alla “Gazzetta”, dove si è segnalato per le foto dell’editore Urbano Cairo in prima pagina e per essere riuscito a far uscire il quotidiano nei giorni di sciopero.

Nel nuovo cambio di guardia in via Solferino non possiamo annoverare tra gli “sconfitti” Aldo Cazzullo, ormai superstar televisiva e autore di best seller: dirigere il transatlantico del quotidiano milanese l’avrebbe costretto a passare ore e ore al giornale.

Mai preso in considerazione, per analoghe ragioni, neppure Massimo Gramellini: chi l’ha (mai) visto al giornale? I due sono diventati due volti di punta della “7”.

Le due condirettrici nominate da Luciano Fontana non avevano alcuna chance. Su Fiorenza Sarzanini, Cairo si era pronunciato nell’intervista a Carmelo Caruso del “Foglio” un paio di giorni dopo la di lei nomina: brava, ma ci vuol altro per fare il direttore del “Corriere”.

Barbara Stefanelli non è mai stata presa in considerazione: per Cairo è una femminista in borsetta Prada e lì si ferma. Le due, probabilmente, resteranno: la Sarzanini continuerà a comandare a Roma e in politica, la Stefanelli a fare le sue iniziative para-femministe con le sue ancelle, con le quali ha riempito il giornale negli ultimi anni.

Potrebbe essere in risalita Venanzio Postiglione, defenestrato da Fontana nel “morente” supplemento “Sette”. Era già abbastanza in ascesa ai tempi in cui Barigelli arrivò al “Corriere” dal “Messaggero”, forse potrebbe tornare ad essere utile (ma per cosa?).

Chi potrebbe “salire” è il 37enne capo dell’on-line Davide Casati, un po’ stile grunge che poco ci azzecca con l’outfit di Cairo e del “Corriere” old-style, ma è un tipo utile nello smanettamento digitale. Nessun inviato o corrispondente ha la statura di un Ugo Stille per essere chiamato.

Per gli altri è fine corsa. Daniele Manca, in pensione da una vita, ma ufficiale di collegamento con Marina Berlusconi, leverà le tende e continuerà ad insegare al Master Mediaset allo Iulm: Marina se ne deve cercare un altro (non sarà difficile).

In caduta anche Giampaolo Tucci, più che altro perché legato a doppio filo a Fontana che se lo portò dietro dall’“Unità” e, con lui, dalla Basilicata mastelliana, arrivò poi anche la moglie, direttrice del supplemento “Cook”: già, che fine farà anche il collaboratore / direttore-ombra Walter Veltroni, mentore di Fontana? Per l’asset ex-Unità e per la lobby campana dovrebbe esserci un ridimensionamento.

Fine corsa anche per il “vignaiuolo” Luciano Ferraro, pure lui già in pensione, pur essendo all’oggi il più attivo nel reparto macchine di via Solferino: lo attende un futuro da giornalista-enologo alla Luigi Veronelli.

Niente di nuovo, invece, per i vicedirettori ad personam, come Federico Fubini. Si prevede sfoltimento dei dorsi regionali, che fu proprio Cairo a portare all’interno del “Corriere”. Prima di questa sua scelta, che ora pare rinnegare, erano tutte società esterne compartecipate dalla Rcs.

Per altro, per Urbanetto, si apre la successione – oltre di Mentana al TgLa7 (Floris in pole) – anche quella di Barigelli alla “Gazzetta”: difficile che vada la sua vice, Arianna Ravelli…

(da Dagoreport)