COSA ACCADE NELL’AREA: AUTO ED EDIFICIO SONO DATI ALLE FIAMME E SUI MURI COMPAIONO SCRITTE ANTI-ARABE – L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA CONTRO IL GOVERNO: “INTERVENGA CONTRO I COLONI ESTREMISTI”

L’Alta Corte di Giustizia si è pronunciata duramente contro lo Stato sulle violenze dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania. I giudici hanno scritto che ciò che appare è che i coloni responsabili delle aggressioni ”agiscono in modo organizzato, come una sorta di milizia”.

Nell’ambito dell’appello presentato da abitanti del villaggio palestinese di Burqa con la richiesta di intervenire per fermare gli attacchi dei coloni estremisti, i giudici hanno ordinato allo Stato di fornire una risposta entro il 3 dicembre sulle misure di esercito e polizia per proteggere i palestinesi.

”È sorprendente come un fenomeno così grave, diffuso e persistente si stia verificando sotto l’occhio vigile di coloro che sono responsabili del mantenimento dell’ordine nell’area”, hanno scritto i giudici.

”Si tratta di un fenomeno sistematico che vede protagonisti dei facinorosi che invadono le abitazioni, i villaggi e i frutteti dei residenti palestinesi; picchiano brutalmente e feriscono gli abitanti, rubano e uccidono il loro bestiame, incendiano i pollai, distruggono colture e alberi, interrompono le linee idriche ed elettriche, si aggirano nei cortili e nei terreni dei residenti palestinesi con un atteggiamento di sfida, e li tormentano in svariati modi”, hanno aggiunto.

”Così facendo, questi facinorosi danneggiano gravemente l’immagine internazionale dello Stato di Israele come nazione rispettosa della legge – con tutte le implicazioni che ciò comporta in merito alla possibile imposizione di sanzioni internazionali – e non sarebbe un’esagerazione affermare che le loro azioni alimentano l’antisemitismo.

Questi individui violano l’etica ebraica fondamentale e stanno minando le basi della visione sionista, una visione basata sul costruire, arare e piantare, anziché sullo sradicare, distruggere, incendiare e annientare”, si legge nell’ordinanza.

Bruciano le automobili nei villaggi di Kafr Malik, Deir Abu Mashal e Deir as-Sudan, tutte nel raggio di una trentina di chilometri da Ramallah, in Cisgiordania. Sui muri compare la scritta “Saluti da Susya”: è la firma dei coloni di un avamposto ebraico sgomberato dall’esercito israeliano.

Nella notte altri incendi anche a At-Tuwani, venti chilometri a sud di Hebron: una dozzina i veicoli dati alle fiamme e poi edifici danneggiati e altre scritte antiarabe. Non sono più «poche centinaia», ma «qualche migliaio» di persone, che non rispettano la legge.

L’allarme viene da un ufficiale israeliano, reduce da un incarico sul campo. Parla, con il giornalista Nir Dvori di Canale12, di gruppi organizzati, finanziati e assistiti legalmente, decisi a cacciare gli arabi: «Se continuiamo a chiamarli “un gruppetto”, fuggiamo dalla realtà». Come farebbe invece il ministro della Difesa uscente, Israel Katz, che insiste a parlare di «un manipolo di facinorosi». L’avvertimento del militare va oltre: «Quello che succede lì (in Cisgiordania, ndr) si propagherà nel centro di Israele».

La polizia e l’esercito – quando intervengono – sono in difficoltà: venerdì, a sud di Hebron, uomini mascherati hanno assalito una pattuglia israeliana schierata per tenere a bada i coloni violenti. La polizia ha compiuto più arresti – 214 nel 2026 rispetto ai 103 nel 2025 – ma solo 72 si sono conclusi con incriminazioni.

Il presidente Isaac Herzog torna a esprimere una vibrante condanna della «violenza degli estremisti ebrei»: è «spregevole» e parla di «macchia morale». Herzog aveva già avvertito Netanyahu, con una lettera aperta, l’8 ottobre, per ricordargli che senza una repressione efficace, la situazione rischia di provocare anche scontri sanguinosi fra israeliani. In sostanza: «un disastro».

Il caso si intreccia con le complesse trattative di Gadi Eisenkot, incaricato di formare il governo. Il leader del centro destra invoca l’intervento dello Shin Bet, definisce gli incendi «terrorismo ebraico a tutti gli effetti» e accusa gli ultranazionalisti Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich – entrambi ministri nell’esecutivo uscente: della Sicurezza nazionale il primo e con deleghe della Difesa nei territori l’altro – di aver prodotto «anarchia».

(da agenzie)

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