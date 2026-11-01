DOPO 32 ANNI, ATTILIO BOLZONI, SU “DOMANI”, HA CONFERMATO CHE “DEG”, ALL’EPOCA DIRETTORE DELLA DIA, ERA LA FONTE DELLO SCOOP CHE MISE AL RIPARO IL BOSS DI ARCORE DA POSSIBILI SVILUPPI INVESTIGATIVI…DOMANDA: SE FOSSE ESPLOSA L’INDAGINE DELLA BOCCASSINI, FORZA ITALIA AVREBBE VINTO LE ELEZIONI DEL 1994?

La Procura di Firenze stava valutando l’iscrizione sul registro degli indagati di Gianni De Gennaro per false informazioni al pm (371 bis) aggravate dal fine di favorire Cosa Nostra (416 bis n.1).

Nulla era stato deciso ma l’ipotesi si era affacciata dopo l’uscita dell’articolo di Attilio Bolzoni sul quotidiano Domani il 20 novembre 2026 e dopo la richiesta di arresto (rigettata dal Gip) della Procura di Caltanissetta svelata il 16 novembre scorso.

Per il procuratore Salvatore De Luca, De Gennaro nelle conversazioni intercettate avrebbe ‘confessato’ di aver rivelato al giornalista Giuseppe D’Avanzo i verbali del pentito Salvatore Cancemi nel 1994. A dire il vero, per quel che vale la nostra opinione, la trascrizione delle parole di De Gennaro è molto meno auto-accusatoria. De Gennaro infatti dice solo “sti cazzi era vero” e poi “se non era vero, non era vero”. Non proprio una confessione.

Comunque sia, a tagliare la testa al toro è arrivato Bolzoni. L’articolo uscito su Domani (“Io ‘lo squalo’ e quella fuga di notizie. La verità dietro lo scoop su Berlusconi”) scaricava la fonte 32 anni dopo. In quell’articolo Bolzoni si è chiesto “perché ci fu passata quella notizia?”.

Dopo aver fatto capire come la pensa (“una risposta più ampia e certa ce l’hanno fornita lo stesso De Gennaro e la sua vertiginosa ascesa verso il potere”), Bolzoni ha girato la domanda a De Gennaro: “cosa e soprattutto chi l’abbia spinto a bruciare l’indagine su Silvio Berlusconi oggi ce lo può spiegare soltanto lui. Difficile che lo farà”.

Infatti non lo ha fatto. De Gennaro rischiava di essere convocato di nuovo dai pm guidati dalla procuratrice di Firenze Rosa Volpe per dire se avesse dato a Giuseppe D’Avanzo nel 1994 la ‘soffiata’ sui verbali del pentito Cancemi riguardanti i rapporti tra la mafia, Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi. La questione era giuridicamente complessa.

Nel luglio 2024 l’ex capo della Dia aveva smentito le dichiarazioni de relato dell’ex pm Ilda Boccassini sulla confidenza ricevuta da D’Avanzo. Aveva giurato con i pm di non essere stato lui la fonte e allora non lo avevano indagato.

In fondo era pur sempre la parola di un ex capo della Polizia contro la chiacchiera del giornalista con la pm amica. L’articolo del 20 novembre però cambiava le carte in tavola. A Bolzoni difficilmente D’Avanzo poteva mentire.

L’articolo confermava e rafforzava la prima accusa di Boccassini. Restava però un problema giuridico da risolvere: chi è chiamato a testimoniare davanti al pm può mentire, secondo l’articolo 384 codice penale, se lo fa per difendere il suo onore. I pm di Firenze comunque con tutta probabilità avrebbero riconvocato De Gennaro e non sarebbe stata una bella figura.

Al centro di questa storia c’è lo scoop uscito il 20 marzo del 1994, 7 giorni prima della prima vittoria di Berlusconi, su Repubblica.

L’articolo firmato da D’Avanzo e Bolzoni (“Quell’affare di mafia e mattoni”) era basato sui verbali del collaboratore di giustizia Salvatore Cancemi che parlava (sintesi dei pm di Caltanissetta) di questi temi: “rapporti tra Marcello Dell’Utri, ritenuto emissario di Silvio Berlusconi, e Salvatore Riina; il versamento della somma di 200 milioni (di lire, ndr) l’anno da parte di Silvio Berlusconi a Salvatore Riina in relazione alle antenne radio tv site a Palermo” ; la frequentazione (appresa da Vittorio Mangano) dei fratelli Grado e di Salvatore Contorno della tenuta di proprietà comunque nella disponibilità di Marcello Dell’Utri”.

La pubblicazione di quel verbale aveva danneggiato le indagini e infuocato gli ultimi giorni di campagna elettorale.

La pm titolare allora del fascicolo, Ilda Boccassini, rivelava ai pm di Firenze solo nel 2024 di avere saputo nel 2011 da Giuseppe D’Avanzo che la fonte di quello scoop era stato De Gennaro, allora direttore della DIA.

Sentito dai pm Luca Tescaroli, Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio il 7 luglio del 2024 De Gennaro aveva negato.

L’esame testimoniale era stato fatto nel fascicolo sulle stragi di Firenze e Milano del 1993 che vedeva indagato Dell’Utri e, fino alla sua morte nel giugno 2023, Berlusconi.

Probabilmente l’esistenza di quel fascicolo del passato, archiviato su richiesta dei pm, è la ragione del coordinamento tra le nuove indagini di Firenze (a modello 44 senza indagati) con quelle di Grosseto per istigazione al suicidio sul caso De Gennaro.

(da “il Fatto quotidiano”)