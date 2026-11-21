“DI QUELL’ATTIMO FUGGENTE, E A VOLTE STRAZIANTE, NEL QUALE UN ESSERE UMANO DOVREBBE ESERCITARE IL SUO DIRITTO INSINDACABILE DI SCEGLIERE NON PIÙ SOLO COME VUOLE VIVERE, MA ANCHE COME VUOLE MORIRE. ANCHE IN QUESTO, ‘CORRADONE’ CI HA LASCIATO UNA GRANDE LEZIONE”… ‘LASCIATEMI LIBERO DI SCEGLIERE IL MIO FINE VITA’. E QUELLA LIBERTÀ, ALLA FINE DEI GIORNI, AUGIAS SE L’È PRESA. SONO ANNI CHE IN QUESTO SCIAGURATO PAESE CI BATTIAMO PER UNA LEGGE SUL FINE VITA, DEGNA DI UNA DEMOCRAZIA LAICA E LIBERALE. GOVERNO E PARLAMENTO SI SOTTRAGGONO A QUESTO DOVERE ETICO E POLITICO..”

E adesso che Corrado Augias se n’è andato, è doloroso ma doveroso parlare di come l’ha fatto.Da illuminista che non ha mai avuto paura della morte, semmai solo del morire. Da laico che non ha mai creduto in Dio e non ha mai avuto bisogno del conforto della fede, per sapere cosa l’aspettava e cosa era giusto fare. La fine, dunque.

Come l’ha raccontata con tutto l’amore sua figlia Natalia, nell’intervista di struggente bellezza con Maria Novella De Luca. «Ha sofferto e noi con lui. Tutti insieme, negli ultimi mesi. Voleva sempre guardare una foto scattata da uno dei miei figli, dove lui e mia madre Daniela camminano di spalle, abbracciati. Diceva che gli ricordava le parole di un poeta tedesco: “Siamo andati attraverso l’affanno e le gioie, mano nella mano”. Poi ha detto basta. E l’abbiamo salutato».

È di quel «basta» che oggi vogliamo e dobbiamo parlare. Di quell’attimo fuggente, e a volte straziante, nel quale un essere umano dovrebbe esercitare il suo diritto insindacabile di scegliere non più solo come vuole vivere, ma anche come vuole morire.

Del momento in cui, nel pieno controllo di se stesso e della sua volontà, deve poter decidere che la sofferenza non vale più la vita, perché la sta divorando e alla fine comunque la distruggerà. E quindi dice «basta», appunto.

Anche in questo, come e più che in tutto il resto, “Corradone” ci ha lasciato una grande lezione. «Lasciatemi libero di scegliere il mio fine vita»: l’aveva scritto pochi mesi fa, il 5 settembre, commentando il suicidio di Mario Monicelli, «costretto a buttarsi da una finestra per farla finita con un’esistenza a suo giudizio intollerabile».

E quella libertà, alla fine dei giorni, Augias se l’è presa. Non voglio valicare una frontiera personale così delicata. Servono cura, misura e lo stesso rispetto che lui aveva per tutte le persone. Ma proprio lui, alla festa dei 90 anni, aveva spiegato il suo sentire: «So che vorrei morire senza dolore. E non vorrei neanche andare in Svizzera… Ma stare lì, con tutti quei tubi attaccati?». Non era cosa per lui. E dunque, di nuovo, «basta».

Quando capitava di ragionare di questi temi difficili, Corradone ti mostrava sempre un foglietto che portava in tasca: «Vedi questo? C’è scritto il numero di un medico che conosco, pronto a fare quel che deve, quando lo chiamerò… ». Ci si scherzava sopra, spostando sempre la notte più in là, perché con lui la notte sembrava davvero non dovesse mai arrivare.

In una cena a casa mia, quasi un anno fa, insieme a Daniela, a Vladimiro Polchi e a sua moglie Elena, Corradone cominciò a parlarci di un suo progetto: «Sapete, l’anno prossimo, il 21 giugno 2027, saranno 500 anni dalla morte di Machiavelli, e per allora vorrei proprio fare uno speciale in tv su questo italiano che ci ha insegnato l’arte della politica… ».

Il 22 ottobre l’avevo chiamato per dargli una bella notizia: «Corradone, quest’anno abbiamo deciso all’unanimità di darti il premio Scalfari alla carriera. Ma mi devi promettere che verrai alla cerimonia, in teatro a Civitavecchia, il 10 dicembre… ». Lui era felice, ma poi la voce gli si era incrinata: «Sul 10 dicembre non lo so, non sto bene, il vecchio male ha ribussato alla mia porta e non so cosa succederà… ».

E due settimane fa, in quella che credevo fosse l’ultima telefonata, me l’aveva ribadito: «Ti ringrazio, ma non ce la faccio proprio. E quel foglietto, sai, ce l’ho già in mano. È solo questione di giorni, e poi farò quella telefonata… ».

Così è stato. E così si è fatta la sua volontà. Senza dirlo né esibirlo, anche il commiato di Corradone — sostenitore convinto dell’Associazione Coscioni — è una straordinaria testimonianza civile per chi resta. Per chi gli ha voluto bene, ma anche per chi si ostina a rifiutare un diritto di civiltà.

Come successe a Michela Murgia, un’altra grande intellettuale che rimpiango ogni giorno: anche lei, poche settimane prima di morire, il 10 agosto 2023, ci lasciò in dono la sua commovente cerimonia degli addii: «Posso sopportare il dolore, non di non essere presente a me stessa… Sono sempre stata vicina a Marco Cappato, e chi mi vuole bene sa cosa deve fare…».

Sono anni che in questo sciagurato Paese ci battiamo per una legge sul fine vita, degna di una democrazia laica e liberale. Governo e Parlamento si sottraggono a questo dovere etico e politico dal 2019, cioè da quando la Corte costituzionale definì la cornice normativa in cui si deve inquadrare una legge buona e giusta sul fine vita: l’esistenza di una patologia irreversibile, la presenza di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, la necessità di un sostegno vitale tecnologico o farmacologico, la capacità del malato di assumere decisioni libere e consapevoli. Tutto inutile.

Da allora nei palazzi del potere è fuga sistematica. L’ultima prima dell’estate, quando il ddl firmato da Alfredo Bazoli è stato affossato a Palazzo Madama da Fratelli d’Italia, al grido «non accetteremo mai un inno alla morte, alla libertà di morire, all’eutanasia». Demagogia parolaia e bugiarda, che Corradone non sopportava, perché una norma sul fine vita non sancisce alcuna «libertà di morire», non c’entra nulla con l’eutanasia.

Nella latitanza dello Stato, hanno azzardato una “supplenza” le amministrazioni locali. Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna e Umbria hanno varato in autonomia le loro leggi regionali sul fine vita. Ma quando a settembre ci ha provato anche il Veneto leghista di Luca Zaia, il governo Meloni ha impugnato la legge per conflitto di attribuzione.

Augias ha fatto in tempo a indignarsi: «Si devono solo vergognare… », mi aveva detto in una pausa, negli studi di diMartedì. Purtroppo non si vergognano, caro Corrado. Ma proprio per questo il tuo addio alla vita, oltre a lasciarci più soli e più smarriti, deve rimbombare nelle loro coscienze inaridite. Deve inchiodare i politici alle loro responsabilità, e sollecitare noi cittadini a esigere ciò che è scolpito nella nostra Costituzione: la libertà di scegliere.

Come hai concluso tu stesso, in quel gioiello che è La vita s’impara, citando la frase di un tuo strano filosofo di riferimento, John Malkovich: «Si vive senza capire granché, e quando si afferra il senso della vita è ora di morire». La tua ora è arrivata, e l’hai affrontata come solo tu potevi fare. Sta a noi, adesso, trasformarla in un diritto di tutti.

Massimo Giannini

per “la Repubblica”