“HA SERVITO LO STATO, COME SI DICE, E LO HA FATTO SENZA DUBBIO, ANCHE QUANDO LO STATO, O CHI LO GESTIVA, GLI HA CHIESTO DI FARE COSE TERRIBILI. HA PROTETTO UOMINI DI POTERE, E NEL PROTEGGERLI SE NE È SERVITO. LUI SOLO, COL TEMPO, È DIVENTATO IL TERMINALE DI FILIERE DI POTERE DIVERSE, AL DI LÀ DEGLI ORIENTAMENTI POLITICI, AL DI LÀ DELLE FAZIONI O DEI CLAN DENTRO I SERVIZI SEGRETI O LE FORZE DI POLIZIA”

Per chi ha provato a seguire e raccontare le vicende dell’intelligence negli ultimi anni, Gianni De Gennaro è stato spesso, letteralmente, l’Innominato. Quello che, a citarlo, le conversazioni si troncavano; quello che andava indicato con epiteti tra i più vari, soprannomi, e sempre col tono della voce che si incrinava. Entità imprendibile e terribile a cui alludere per sibili, assenza sempre incombente, sempre in agguato.

Difficile misurare il potere. Ma se il senso del potere sta nella letalità, nella pervasività, nella capacità di incutere timore e talvolta tremore, allora De Gennaro è stato forse l’uomo più potente, in Italia, degli ultimi trent’anni.

Uomo complesso, incline alla lusinga solo come premessa dell’avvertimento, e magari del ricatto, è stato tante cose insieme, ovviamente. Ha servito lo Stato, come si dice, e lo ha fatto senza dubbio, anche quando – soprattutto quando – lo Stato, o chi lo gestiva, gli ha chiesto di fare cose terribili.

Ha protetto uomini di potere, e nel proteggerli se ne è servito, certamente maturando nei confronti della politica un giudizio progressivamente peggiore, e dunque forse avendo sempre meno remore, o scrupoli, di fronte allo scadimento della moralità o dell’autorevolezza di chi avrebbe dovuto esigere da lui disciplina e irreprensibilità.

Lui solo, col tempo, è diventato il terminale di filiere di potere diverse, al di là degli orientamenti politici dei governi, al di là delle fazioni o dei clan dentro i servizi segreti o le forze di polizia; ubiquo ai casi, onnipresente sugli affari tenebrosi, come il don Ciccio Ingravallo di Gadda, ma con assai meno accondiscendenza verso le storture degli uomini, crocevia di manovre indicibili, spesso nefaste (nel senso proprio di cioè che è sconveniente di fronte agli dèi).

L’ultimo De Gennaro era, da ormai qualche anno, il simulacro di sé stesso. E però, lo stesso lascia un vuoto, nel cuore profondo delle istituzioni, nel sedicente deep State, che nessuno potrà colmare, se non presupponendo che le sue prerogative, le sue abilità, i suoi poteri, le sue relazioni, diventino materia pulviscolare, sparpagliate in tanti diversi uffici, tra tanti presunti boiardi, spioni, affaristi, santi e mascalzoni.

All’inizio di questa ultima vicenda – di per sé più grottesca che macabra – qualcuno, cedendo al solito cinismo di chi segue queste faccende, aveva pensato che toccare uno come lui non era pensabile, senza immaginare ritorsioni drammatiche.

Valerio Valentini su X