LA FORMULA CHE RICHIAMA LA DIRETTIVA EUROPEA… NESSUN ACCORDO ANCORA SU SCARCERAZIONE ANTICIPATA ED ERGASTOLO OSTATIVO… PAOLA SEVERINO PER IL QUIRINALE?

L’abuso d’ufficio? Potrebbe diventare «abuso di potere». È l’escamotage linguistico sul quale si ragiona per superare uno dei principali ostacoli all’accordo sulla giustizia tra i partiti del campo largo, reduci dalla tornata di tavoli tematici sul programma. Mentre il tour de force si avvicina alla conclusione, non tutte le questioni sono state risolte, in primis patrimoniale e Ucraina che dovrebbero approdare direttamente al tavolo dei leader per la mediazione finale.

Secondo quanto apprende Open, sul fronte giustizia invece, il documento di sintesi (affidato alla dem Serracchiani) sarebbe stato chiuso già ieri, giovedì 19 novembre, con una mediazione sul tema che più divide gli alleati. Restano da sciogliere invece, tra «veti incrociati», il nodo degli sconti di pena per buona condotta e quello della cannabis, che dovrebbero essere affrontati al tavolo dei capigruppo. Ancora da ricomporre anche le divergenze sull’ergastolo ostativo.

L’abuso d’ufficio diventa «abuso di potere»

Tra le questioni più delicate c’è appunto quella dell’abuso d’ufficio, il reato abrogato dal centrodestra che il Movimento 5 Stelle vorrebbe reintrodurre. Una possibile via d’uscita però sarebbe stata trovata: sostituire il riferimento all’«abuso d’ufficio» con una formulazione incentrata sull’«abuso di potere». Una soluzione che richiamerebbe la direttiva europea anticorruzione approvata nel 2026, il cui articolo 7 disciplina l’«esercizio illecito di funzioni pubbliche», senza imporre la reintroduzione del vecchio reato italiano. Un punto di caduta «lessicale», che si candida a mettere d’accordo tutti.

Gli sconti di pena di Giachetti e i dubbi del M5s

Un altro terreno di confronto è quello delle carceri. Tra i punti rimasti aperti ci sarebbe la proposta di Roberto Giachetti sulla liberazione anticipata, sulla quale ad avere dubbi sarebbe di nuovo il Movimento 5 Stelle. Il deputato di Italia Viva aveva già presentato un progetto di legge per aumentare da 45 a 60 i giorni di riduzione della pena per ogni semestre scontato, in presenza dei requisiti previsti dall’ordinamento penitenziario. La proposta prevedeva inoltre un incremento straordinario a 75 giorni per semestre per i primi due anni di applicazione della legge. Misura pensata anche per contrastare il sovraffollamento carcerario, sulla quale il dissenso dei pentastellati non è nuovo.

Già nell’aprile del 2024, infatti, i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia, tra cui Federico Cafiero De Raho (oggi delegato a trattare al tavolo), avevano contestato l’iniziativa, sostenendo che «la soluzione non può essere l’ennesima misura svuota-carceri, quale è sostanzialmente la pdl Giachetti». Una posizione ribadita dall’ex procuratore nazionale antimafia anche a giugno, quando la proposta approdò in Aula alla Camera.

Non sarebbe l’unico punto controverso sul sistema penitenziario. Dai Cinque Stelle ci sarebbe ancora una posizione piuttosto rigida anche sull’ergastolo ostativo, cioè sul regime che limita l’accesso ai benefici penitenziari per i condannati per determinati reati gravi. Un’impostazione che si scontrerebbe con l’anima più «garantista» del centrosinistra. Tra gli obiettivi già condivisi ci sarebbe invece quello di rimettere in discussione le norme dei decreti sicurezza approvati dall’attuale governo, compresa la stretta sulle intercettazioni.

Su Gratteri ministro tutti frenano. E spunta Severino al Quirinale

Intanto, programma e primarie permettendo, c’è chi si porta avanti fantasticando su un possibile esecutivo a firma campo largo. A cominciare proprio dal ministero della Giustizia. Il quotidiano Il Dubbio, venerdì 20 novembre ha rilanciato l’ipotesi di Nicola Gratteri, attuale procuratore di Napoli, come possibile successore di Carlo Nordio in via Arenula. E c’è anche un precedente: nel 2014 aveva già accarezzato l’ipotesi Matteo Renzi, allora presidente del Consiglio. Una suggestione evocata oggi anche dall’attuale viceministro Francesco Paolo Sisto, che due mesi fa avvertiva: «Fate attenzione ché se vince il Campo largo avrete Nicola Gratteri alla Giustizia».

A frenare sul toto-nomi, dalla cabina di regia del campo largo, c’è Angelo Bonelli di Avs: «Non abbiamo mai parlato di ministri», taglia corto interpellato da Open, che sull’ipotesi Gratteri ha raccolto una girandola di reazioni. La riformista dem Simona Malpezzi, per esempio, preferisce scaldare i motori: «Pensiamo a vincere, poi alla squadra». Più tagliente il senatore pentastellato Ettore Licheri: «Non gioco alle figurine ormai da 30 anni».

A liquidarla come una boutade è anche la deputata dem Patrizia Prestipino. «Solo chiacchiere in libertà». Salvo poi alla suggestione aggiungerne una seconda, questa volta sul Quirinale: «Però si parla di Severino presidente della Repubblica». Il riferimento è a Paola Severino, ex rettrice della Luiss e già ministra della Giustizia nel governo Monti.

(da Fanpage)