“Come i russi hanno usurpato la mia identità di giornalista a Le Parisien per attaccare Emmanuel Macron”. Questo il titolo di un articolo in cui il giornalista del quotidiano francese, Victor Cousin, racconta la sua disavventura: hacker russi che la notte scorsa, utilizzando la sua firma e la sua fotografia, hanno scritto un articolo su un falso sito di attualità in cui inventano gravi accuse contro Macron legate al caso Epstein.

Il giornalista racconta di essersi accorto dopo qualche ora che il suo falso pezzo circolava sui siti on line, moltiplicati da notifiche e da riprese sui social. In poche ore, il falso articolo è stato letto milioni di volte sui social.

Nel testo, la falsa notizia che il nome del presidente francese circolerebbe sui file di Epstein perché menzionato dal complice francese del miliardario russo, Jean-Luc Brunel, ritrovato impiccato nel febbraio 2022 nel carcere della Santé. Brunel, nella falsa comunicazione a Epstein inventata dagli hacker, avrebbe scritto nel 2017 dopo l’elezione di Macron: “Il nuovo presidente francese organizzerà una festa ad avenue Foch…ci porterò qualche ragazzo…a lui piacciono più giovani”.

Falsa anche la risposta di Epstein: “Troppo giovani. Io direi che va bene. Sappiamo quello che gli piace”. “Tutto è falso – scrive oggi il giornalista – l’articolo in quanto tale, ma anche il sito di attualità sul quale è pubblicato, francesoir.net, una copia contraffatta di francesoir.fr. In poche ore, una gran quantità di account complottisti si sono impadroniti della fake news su X. L’articolo che io non avevo mai scritto viene accompagnato on line da un video che prende di mira Macron, con post cliccati oltre un milione di volte”.

(da agenzie)

