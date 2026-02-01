LA RIVOLTA DEGLI ATLETI AMERICANI: GUS KENWORTHY, SCIATORE ANGLO-AMERICANO, DUE GIORNI FA HA POSTATO UNA FOTO DI UNA SCRITTA SULLA NEVE (FATTA CON LA PIPÌ): “ICE VAFFANCULO”

La Casa Bianca ha pubblicato sul suo profilo X un video della Nbc della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali ieri a San Siro in cui non si sentono i fischi del pubblico rivolti al vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance mentre viene inquadrato quando sul palco sfila la squadra di atleti americani.

Lo riferisce il Guardian, sottolineando inoltre che l’emittente americana – che ha i diritti sui giochi invernali – ha omesso di commentare quanto accaduto.

Non è più tempo per i pugni chiusi alla Tommie Smith, con i suoi guanti neri alti nel cielo di Messico ’68, né per la protesta in ginocchio negli anni in cui la rabbia di Black Lives Matter è finita sui campi dell’Nfl, il football d’oltreoceano. Nelle Olimpiadi più blindate, protocollate, controllate di sempre, però, ci sono anche gli atleti americani che hanno trovato il loro spazio per altre forme di dissenso.

Difficilmente leggeremo «Ice Out» sulle tute di chi nelle prossime settimane gareggerà in Italia, i regolamenti a riguardo sono rigorosissimi, ma il messaggio in qualche modo è passato. Una rivolta silenziosa, fatta di post, reel, condivisioni social più o meno esplicitamente diretti alle politiche dell’amministrazione Trump, alle violenze dell’Ice e alle tensioni su immigrazione, diritti e disuguaglianze, che negli Stati Uniti non è passata inosservata. Il volto simbolo di questa prova di «resistenza culturale» a distanza, – è una delle definizioni usate nelle piazze post Minneapolis – è del resto una delle stelle più luminose della spedizione Usa di Milano-Cortina.

Chloe Kim, 25 anni, snowboardista californiana di genitori coreani, oro olimpico di halfpipe a Pyeongchang 2018 e Pechino 2022 con ambizioni da tris la prossima settimana a Livigno. Super atleta da copertina che già aveva trovato il modo di evitare di stringere la mano all’attuale presidente nel 2018, tempi di primo mandato Trump, saltando tra le polemiche la cerimonia organizzata alla Casa Bianca per celebrare le vittorie olimpiche di allora. E che al suo arrivo sulla neve italiana ha voluto ribadire il concetto con meno nettezza, ma altrettanta chiarezza.

Una stoccata riconosciuta alla deriva dell’ultima America, che non per caso è stata condivisa da tutte le sue compagne di squadra di snowboard e (tra i tanti) più di un componente della nazionale americana di sci nordico. Ma anche Gus Kenworthy, sciatore freestyle anglo americano che due giorni fa postava un più esplicito «Fuck Ice», o Ukaleq Slettemark, la biatleta groenlandese diventata virale (anche) per aver definito Trump «un idiota». «Che siate repubblicani, democratici o indipendenti, il governo americano fa il tifo per voi», ha detto il vicepresidente JD Vance agli atleti al suo arrivo a Milano. Non tutti, però, fanno il tifo per il governo americano.

(da agenzie)