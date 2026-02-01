IL RAPPER DI ORIGINI TUNISINE AVEVA POLEMIZZATO PRIMA DI ESIBIRSI: “SO PERCHÈ MI HANNO INVITATO. SO ANCHE PERCHÈ NON HO PIÙ POTUTO CANTARE L’INNO D’ITALIA. SO PERCHÈ VOGLIONO UNO COME ME…”

Mai nominato dal telecronista (quel Paolo Petrecca che ora tutti conoscono), mai inquadrato in primo piano. Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Ghali c’è stato ma era come se non ci fosse, confuso tra i ballerini del corpo di danza: il rapper invisibile, da protagonista a cameo senza nemmeno una citazione di ringraziamento. Presente ma assente. Chi non sapeva che anche lui avrebbe avuto un ruolo di primo piano se l’è perso.

E che più di qualcosa sia andato storto non è solo il rumore della politica e dei social a dirlo, ma per primo proprio lui, il protagonista ripreso sempre in campo largo, un puntino tra i tanti: «Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo, ma l’ho sentito attraverso i vostri messaggi. Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse.

Il giorno prima della cerimonia di inaugurazione, Ghali aveva pubblicato una lunga lettera sui social denunciando di sentirsi limitato nella propria libertà di partecipazione: «So quando una voce viene accettata. So quando viene corretta. So quando diventa di troppo». In particolare erano state due le frasi che avevano acceso la polemica: «So anche perché non ho più potuto cantare l’Inno d’Italia» (che infatti è stato affidato a Laura Pausini) e «so che una lingua all’ultimo era di troppo».

La telecronaca del direttore di RaiSport Paolo Petrecca ha fatto il resto. Perché al netto di tutti gli errori, strafalcioni e gaffe che ha messo in piedi — «stranamente» hanno notato molti — si è dimenticato di nominare proprio Ghali, quando invece prima aveva citato tutti i protagonisti della serata, magari anche sbagliandoli.

(da agenzie)