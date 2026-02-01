IL NUOVO MARTIRE DELLA DESTRA ITALIANA: ANDREA PUCCI . SIAMO ALLA FOLLIA: LA RAI È COMPLETAMENTE LOTTIZZATA DALLA DESTRA, MA GIORGIA MELONI FRIGNA PERCHÉ IL COMICO ANDREA PUCCI HA DECISO DI NON CO-CONDURRE SANREMO
NON GLI E’ STATO IMPEDITO, LO HA DECISO LUI DOPO LE CRITICHE NEI SUOI CONFRONTI ,,,LA PREMIER SFOGGIA LA SUA SOLITA RETORICA VITTIMISTICA: “FA RIFLETTERE CHE NEL 2026 UN ARTISTA DEBBA SENTIRSI COSTRETTO A RINUNCIARE A FARE IL SUO LAVORO A CAUSA DEL CLIMA DI INTIMIDAZIONE E DI ODIO ATTORNO A LUI” … MA SE LA PREMIER E’ COSI’ ATTENTA A COSA ACCADE IN RAI, PERCHÉ NON HA COMMENTATO L’IGNOBILE TELECRONACA DEL “SUO” PAOLO PETRECCA?
“Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui. Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia. È inaccettabile che la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco”.
Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. “Ma anche – sottolinea – questo racconta il doppiopesismo della sinistra, che considera “sacra” la satira (insulti compresi) quando è rivolta verso i propri avversari, ma invoca la censura contro coloro che dicono cose che la sinistra stessa non condivide. La deriva illiberale della sinistra in Italia sta diventando spaventosa”.
(da agenzie)
